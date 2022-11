Bonus 200 euro, raddoppia a novembre: quando e per chi arriva

By

Ecco cos’è il Bonus 200 euro, come mai raddoppia nel mese di novembre del 2022 e soprattutto quando e per quali soggetti arriva.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sul Bonus 200 euro, un’agevolazione che fa sicuramente gola a moltissimi italiani.

Nuove agevolazioni per i cittadini

Questo periodo che stiamo vivendo non è affatto tra i più facili. Moltissimi italiani speravano che avrebbero potuto riprendere facilmente la loro economia dopo la crisi dovuta alla pandemia.

E invece non solo non è stato così, ma adesso stanno vivendo una situazione ancora peggiore causata dalla guerra tra la Russia e l’Ucraina. In questo scenario di sofferenza, infatti, è aumentata l’inflazione e sono diminuite le materie prime a disposizione.

Ed è così che sempre più italiani hanno seria difficoltà ad arrivare alla fine del mese, considerato l’aumento di prezzi di beni e di servizi.

In effetti, fare la spesa al supermercato è sempre più difficile. I prodotti di prima necessità hanno prezzi ormai alle stelle, sia quelli relativi ai generi alimentari che quelli per la pulizia. Inoltre, sono aumentati anche i costi del carburante per i mezzi di trasporto.

Purtroppo, infatti, questa vera e propria crisi che stiano vivendo porta con sé gli strascichi dovuti alla guerra, che hanno provocato una diminuzione delle materie prime e un aumento spropositato dei prezzi.

Ora, per fortuna, lo Stato italiano sta cercando di sostenere i cittadini con delle agevolazioni che li aiuteranno ad arrivare alla fine del mese. Uno, in particolare, dovrà addirittura raddoppiare nei prossimi mesi, facendo in modo che gli italiani possano avere a disposizione un aiuto ancora più forte.

Siete curiosi di scoprire come ottenere quest’agevolazione? Continuate a leggere il nostro articolo e vi daremo tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Il Bonus 200 euro raddoppia a novembre

Non tutti lo sanno, ma presto il Bonus 200 euro raddoppierà nel mese di novembre del 2022. Avrete sicuramente già sentito parlare di quest’agevolazione, che era stata pensata dal Governo per alcune categorie di cittadini.

In particolare, si tratta di:

lavoratori dipendenti

pensionati

partite iva

percettori di pensione di cittadinanza

percettori di reddito di cittadinanza.

La novità assoluta è che questo bonus potrebbe raddoppiare. In realtà, tutte queste categorie a cui spetta avrebbero già dovuto riceverlo per il mese di novembre.

In ogni caso, però, potrebbe arrivare anche a coloro che sapevano di averne fatto richiesta, ma che non hanno potuto riceverlo nei mesi scorsi. Le nuove date previste per l’arrivo del bonus sono dicembre 2022 e gennaio 2023.

Alcuni cittadini italiani, infatti, pensavano che lo avrebbero ricevuto e invece non si sono ritrovati questi 200 euro sul conto. Ora sta al datore di lavoro controllare di aver avanzato la richiesta per il proprio dipendente nel modo corretto. A rivelarlo è la nuova circolare dell’INPS, che risponde al numero 3805 e che è stata pubblicata lo scorso 20 di ottobre.

Il bonus potrebbe arrivare ora a chi non ne ha ancora usufruito e potrebbe raddoppiare nel mese di dicembre del 2022 o in quello di gennaio del 2023. Per richiederlo, è necessaria una autocertificazione, che dovrà essere compilata dal datore di lavoro, nel caso in cui il soggetto dipendente glielo richieda.

Una delle ragioni è sicuramente la forte inflazione, che si sta riflettendo anche sui bonus che devono aumentare la loro dimensione per poter sostenere i cittadini in difficoltà.

E voi cosa ne pensate di questa particolare agevolazione? Credete che raddoppierà nei prossimi mesi o che siano soltanto delle voci? Fateci sapere tutto.