Situazione critica in Australia dove l’emergenza alluvioni non allenta la presa nella regione del Nuovo Galles del Sud. In corso evacuazioni per scongiurare una tragedia ancora più grave, dopo la morte di una persona e diversi dispersi.

L’allerta per le piogge torrenziali di queste ore non sembra allentare la presa nello Stato australiano. Secondo i dati delle autorità, in un giorno si sarebbero registrate precipitazioni superiori di quattro volte la quantità che mediamente si avrebbe nel mese di ottobre.

Alluvioni nel Nuovo Galles del Sud: gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza

Stando ai bollettini diffusi dalle autorità australiane, nel Nuovo Galles del Sud si assiste ancora a un’emergenza legata alle precipitazioni intense delle ultime ore.

Diverse inondazioni si sarebbero registrate nello Stato più densamente abitato dell’Australia, con criticità a carico della diga di Wyangala.

La struttura non avrebbe retto alle piogge record e da ore una notevole quantità di acqua si starebbe riversando nel fiume Lachlan con evidenti rischi di allagamenti in diverse aree lungo il suo corso.

Allerta in tutto il Paese per rischio inondazioni

Stando alle più recenti informazioni sull’attuale situazione in Australia, l’allerta sarebbe estesa all’intero Paese per il rischio inondazioni.

Nella città di Forbes le autorità avrebbero diramato un ordine di evacuazione per la popolazione, davanti all’ipotesi che l’area risulti isolata e quindi irraggiungibile in caso di prolungate precipitazioni.

Centinaia di cittadini residenti in diversi centri a ovest di Sydney avrebbero già lasciato le proprie abitazioni a causa delle alluvioni.

Dispersi a Eugowra

Secondo la stampa australiana, una delle aree maggiormente interessate dall’emergenza sarebbe quella di Eugowra, città del Nuovo Galles del Sud da giorni al centro di importanti fenomeni meteorologici.

Le piogge avrebbero provocato allagamenti e danni a persone ed edifici e, stando alle notizie diffuse dal quotidiano The Sydney Morning Herald, ci sarebbero anche diversi dispersi.

Fango e detriti avrebbero sommerso parte di alcune case e al momento sarebbe difficile fare un bilancio del disastro.

La testimonianza di un 92enne sopravvissuto

Lo stesso quotidiano australiano riporta la drammatica testimonianza di un residente di Eugowra, un ex poliziotto 92enne che si sarebbe salvato dopo essere rimasto intrappolato nella sua abitazione a causa delle alluvioni.

Henry Hoswell, questo il suo nome, sarebbe rimasto bloccato nella sua casa per una inondazione che, improvvisamente, avrebbe sollevato l’edificio dalle fondamenta trascinandolo per circa 80 metri lungo una delle strade della città.

La furia dell’acqua lo avrebbe colto di sorpresa intorno alle 7 del mattino:

Ho visto la mia auto che volava via

L’uomo ha descritto una scena apocalittica: il livello dell’acqua sarebbe salito velocemente e nel giro di pochi minuti si sarebbe ritrovato dall’altra parte della strada insieme alla sua abitazione.

Il nostro torrente si è trasformato in un oceano

Questo un passaggio sconvolgente del racconto di un altro abitante della zona dopo le gravi inondanzioni delle ultime ore.

Le autorità sarebbero ancora al lavoro per portare in sicurezza chi vive in aree ritenute maggiormente esposte al pericolo, mentre sono in corso i primi rilievi per quantificare i danni.