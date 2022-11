Pensioni più alte per queste categorie: chi avrà più soldi sul cedolino

La Corte Costituzionale si è pronunciata, e ora queste categorie di cittadini italiani avranno delle pensioni più alte e quindi più soldi sul cedolino.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire qual è la novità assoluta che permetterà ad alcune categorie di cittadini di ricevere più soldi sul cedolino.

Aumentano le pensioni nel 2023

A causa dell’inflazione alle stelle, il Governo ha finalmente deciso di aumentare le pensioni degli italiani, in particolare quelle di determinati soggetti.

Ma oggi vi parliamo di altri tipi di aumenti, che non sono affatto dovuti alla crisi, ma che sono il risultato della sentenza n 224 pronunciata dalla Corte Costituzionale a seguito a un dibattito avvenuto lo scorso 7 di novembre.

L’organismo ha stabilito, infatti, che alcune categorie di cittadini dovranno vedere aumentare necessariamente la portata della loro pensione e di conseguenza ricevere più soldi sul cedolino.

In particolare, la Corte Costituzionale ritiene incostituzionali quelle norme relative alle pensioni di determinate categorie di cittadini italiani, che non consentono loro di ricevere un cedolino sulla base di un calcolo che esclude il prolungamento contributivo.

Naturalmente, il caso preso come esempio dall’organismo è quello che prevede che questo calcolo permetta al pensionato di ottenere un vantaggio in denaro non da poco.

La sentenza è avvenuta a seguito di una richiesta inoltrata da alcuni cittadini italiani, che avevano chiesto la revisione di quanto stabilito tempo fa dal Tribunale ordinario di Cassino.

In particolare, il tribunale aveva censurato le norme che non permettevano alla pensione di essere identificata togliendo dal calcolo il prolungamento contributivo, che è pensato dall’art. 24 della legge n. 413 del 1984; e poi ancora quelle regole che impedivano ai soggetti possedenti i requisiti di beneficiare del ricalcolo per ottenere un risultato migliore.

Ora che la sentenza è stata rivista dalla Corte Costituzionale, saranno tanti gli italiani che potranno beneficiare di una somma più alta sul proprio cedolino. Ma di quali soggetti si tratta? Proseguite con la lettura del nostro articolo, perché ve lo sveliamo di seguito.

Chi riceverà più soldi sul cedolino

In virtù del diritto di pensione, la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che porterà determinati cittadini italiani a ricevere una maggiorazione sul cedolino.

Ma di quali categorie stiamo parlando? Ci riferiamo, in particolare, agli ex lavoratori marittimi. Il ricalcolo della pensione, però, non avverrà per tutti, ma soltanto nel caso cui esistano determinate circostanze.

In particolare, vedranno lievitare la propria pensione i casi simili a quelli presi in oggetto durante il dibattito del 7 di novembre del 2022. E cioè tutti quei lavoratori marittimi, percettori di pensioni, che hanno visto impoverire l’ammontare della propria pensione a seguito della sentenza del Tribunale ordinario di Cassino.

Tutti questi ex lavoratori, quindi, vedranno l’esclusione della contribuzione aggiuntiva dal calcolo della base pensionistica, nel caso in cui, se tenuta in considerazioni, provochi una diminuzione dell’ammontare della pensione, senza tenere in considerazione i contributi, che possono far parte anche di tutte e tre le categorie di obbligatori, volontari o figurativi.

E voi fate parte di questa categoria che per fortuna vedrà aumentare l’importo del proprio cedolino? Fatecelo sapere!