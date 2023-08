Pensioni INPS, nuovi rimborsi e calendario ufficiale banca e posta: ecco le novità

Nuovi rimborsi previsti per la pensione di Settembre. Ecco cosa aspetta ai pensionati e quando verranno erogati i rimborsi.

I primi giorni del mese sono i preferiti dei pensionati perché è proprio in questo periodo che viene concesso loro il pagamento della pensione. Si attende quindi quel giorno con grande ansia poiché negli ultimi anni le quote versate non permettono di arrivare alla fine del mese in maniera spensierata.

A Settembre però, importanti rimborsi potrebbero essere emessi per alcuni pensionati. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e, soprattutto, quando sarà possibile ritirare la propria pensione secondo il calendario ufficiale pubblicato dalla banca e dalla posta.

La pensione: l’atto finale della carriera lavorativa

L’essere umano trascorre gran parte della sua vita a lavorare, motivo per cui quando raggiunge la pensione si sente realizzato e a tratti completo. Purtroppo non tutti possono beneficiare della pensione. Si tratta di un titolo riservato solamente a quelli che riescono a versare un determinato numero di contributi nell’arco della loro attività lavorativa.

La pensione si articola nel pagamento di una cifra mensile che viene per l’appunto offerta a tutti coloro che si ritirano dal mondo del lavoro. Con questi soldi la persona può vivere in maniera dignitosa. Ultimamente, però, le cifre concesse dallo Stato sono molto più basse rispetto al passato.

Esistono davvero molti modi per andare in pensione. In alcuni casi si conta il numero dei contributi versati mentre in altri si fa leva sul numero di anni effettivamente lavorati. Esiste poi la pensione sociale concessa a tutti i cittadini in maniera differente e quella integrativa che, invece, fa affidamento su altri fattori .

Pensione di Settembre: arrivano i rimborsi

Il cedolino relativo al pagamento della pensione del mese di Settembre sarà più ricco per alcuni pensionati Non si tratta di un’anomalia o di un pagamento particolare, ma della restituzione dell’importo calcolato dalla dichiarazione del Modello 730.

Molti pensionati si ritrovano ad aver pagato molti più soldi rispetto a quelli dovuti ed è per questo che verranno rimborsati di questa parte di reddito a partire dal mese di Agosto. Chi non potrà verificare la restituzione dei soldi in questi giorni potrà trovare il rimborso nel cedolino di Settembre.

Anche in questo caso però, non ci si deve fossilizzare poiché il rimborso del 730 potrebbe essere erogato anche ad Ottobre e a Novembre, il termine ultimo previsto per il saldo designato. E’ proprio questo il motivo per cui molti pensionati vedranno lievitare l’importo finale sul loro conto.

Calendario ufficiale delle pensioni: ecco quando sarà possibile ritirare il pagamento

Prima dell’avvento del Covid-19 bastava davvero poco per prelevare la propria pensione. Bisognava, infatti, attendere il primo giorno del mese nuovo per recarsi in posta o in banca e prelevare quanto previsto.

A seguito della pandemia molte cose sono cambiate, poiché si può agire solo per appuntamento o tramite il nuovo sistema adottato da Poste Italiane. Il 1° Settembre cadrà di Venerdì e questo significa che molte pensioni saranno già disponibili per quella data.

Secondo il calendario ufficiale divulgato da Poste Italiane il 1° Settembre verranno erogate tutte le pensioni ai cittadini il cui cognome inizia per A,B e C. La mattina del 2 Settembre verrà, invece, riservata ai cognomi che vanno dalla D alla K.

La distribuzione delle pensioni riprenderà poi Lunedì 4 Settembre, quando verranno soddisfatti i cittadini il cui cognome è compreso fra le lettere L e P. L’ultima battuta si verificherà poi il giorno successivo quando, ad essere soddisfatti, saranno i cognomi compresi dalla Q alla Z. Questo è il calendario in via generale. Ogni Comune potrebbe comunque presentare delle nuove diciture che faranno slittare di qualche giorno la concessione delle varie pensioni.

Per avere ulteriori chiarimenti è comunque possibile collegarsi sul sito di Poste Italiane oppure fare riferimento alla propria area di residenza. Solo in questo modo si potranno avere delle risposte chiare e precise. Per quanto riguarda coloro che invece hanno indicato come modalità di pagamento il proprio conto corrente bancario, non sarà necessario fare nulla. La pensione verrà infatti depositata in maniera automatica e sarà disponibile a partire dal primo giorno del nuovo mese.