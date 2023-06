Modello 730: ecco le detrazioni fiscali più dichiarate

Dai bonus edilizi alle spese sanitarie: scopriamo quali sono le detrazioni fiscali più dichiarate nel Modello 730.

Siamo nel “pieno” della stagione fiscale e la maggior parte dei contribuenti italiani è alle prese con la denuncia dei redditi in sede di dichiarazione dei redditi. L’analisi di Caf Acli ha confermato che sono cresciuti gli sconti fiscali dichiarati nel Modello 730 Precompilato. Sono incrementate anche le detrazioni fiscali relative ai bonus edilizi (ad eccezione del Superbonus 110%) e alle spese sanitarie e mediche. In accelerazione il bonus giardino, il bonus mobile ed il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Lo studio è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore, che ha preso in considerazione l’inoltro all’Agenzia dell’Entrate di oltre 630.000 Modelli 730 precompilati. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’accelerazione delle detrazioni fiscali dichiarate nel Modello 730. Ecco quali sono.

Modello 730, lo studio sulle detrazioni fiscali

Sempre più contribuenti italiani nel corso degli ultimi anni hanno speso per accedere alle prestazioni mediche, per acquistare medicinali e per ristrutturare la propria abitazione. È quanto è emerso dallo studio di Caf Acli, che ha analizzato l’inoltro all’amministrazione fiscale di oltre 600mila Modelli precompilati. I contribuenti ricorrono sempre di più alle detrazioni fiscali ed ai bonus grazie al processo di semplificazione.

Grazie all’utilizzo della tessera sanitaria è possibile accedere ad una serie di spese mediche detraibili, che hanno subito un balzo di quasi sei punti percentuali. L’ammontare medio della detrazione fiscale è pari a poco meno di 100 euro. Terminata la fase di emergenza sanitaria, sono aumentate le visite specialistiche e gli interventi chirurgici, che erano stati rinviati a causa del Covid.

Quasi l’80% dei contribuenti che hanno inviato il modello precompilato all’AdE hanno speso in media circa 1200 euro. L’incremento delle spese mediche e sanitarie è dovuto alle detrazioni fiscali dichiarate alle Entrate tramite la tessera sanitaria. I contribuenti italiani ricorrono alla sanità privata per tagliare i tempi d’attesa del SSN.

In aumento le detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione edilizia

L’analisi condotta da Caf rivela che quasi la metà dei cittadini ha dichiarato all’AdE detrazioni fiscali per effettuare lavori edili. Sempre più contribuenti fiscali si avvalgono dell’ecobonus ordinario (meno dell’uno percento) e del bonus del 50% per le ristrutturazioni edilizie (quasi 4 punti percentuali).

Bonus giardini e bonus mobili in aumento

Incrementano i bonus mobili ed i bonus giardini, secondo l’analisi svolta dal Caf Acli. Il taglio delle spese edili ha fatto impennare le istanze a fine anno 2022 ed ha innescato una frenata nel primo semestre dell’anno.

Il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Con il debutto del bonus abbattimento per le barriere architettoniche, l’incidenza dei beneficiari è pari allo 0,1% con una detrazione fiscale di 960 euro. per barriera architettonica deve intendersi qualsiasi elemento costruttivo che inibisce o limita gli spostamenti ai disabili con limitata capacità motoria. Porte strette, scalini e pendenze eccessive sono esempi di barriera architettonica.

Superbonus 110%

In netta diminuzione il Superbonus 110% nel 730 precompilato. Tale bonus funziona tramite formule indirette come lo sconto in fattura o la cessione del credito.