Pensioni INPS, neanche a novembre il bonus 200 euro a questi pensionati

Ci sono brutte notizie per i pensionati che si ritroveranno con 200 euro in meno a novembre. Che cosa sta per succedere?

Il tema pensioni è veramente caldissimo, per questo motivo i pensionati cercando delle risposte alle mille domande che si stanno ponendo giorno dopo giorno. Il nuovo Governo Meloni è già al lavoro per capire come fare per dare una vita dignitosa a chi ha lavorato tantissimo nella sua vita. C’è una questione che sta mettendo in allerta tutti quanti: perchè alcuni pensionati a novembre si troveranno con 200 euro in meno?

200 euro in meno ai pensionati: che cosa è successo?

È oramai risaputo che i pensionati dovrebbero ricevere – con la pensione di ottobre – un aumento del 2%. Una cifra che non cambia la vita a nessuno ma che, allo stesso tempo, rappresenta un ottimo aiuto per andare avanti considerando il periodo storico attuale.

C’è stato un piccolo intoppo perché moltissimi pensionati non si sono ritrovati l’aumento e non si sa se lo riceveranno a novembre. È un problema da non sottovalutare e mettere subito in ordine.

Facendo un piccolo passo indietro, l’ex Governo Draghi ha proposto un bonus di 200 euro per i pensionati ritirandolo poi per i mesi successivi. Al posto di questa cifra si è proposto di aumentare le pensioni: ma allora come è possibile che tantissimi pensionati non abbiano ricevuto il promesso aumento?

L’aumento è dovuto all’anticipo della perequazione di norma prevista a gennaio e anticipata ad ottobre.

Quali sono le cause del versamento mancato?

L’anticipo è stato deciso dal Governo per i pensionati in supporto del periodo storico attuale, ma come accennato non tutti hanno visto questa cifra nell’assegno. È bene evidenziare che questo anticipo sia solo per i pensionati che non superano i 35.000 euro all’anno di redditi di pensione.

Se i pensionati non hanno ricevuto la cifra in oggetto è solo perché superano 35mila euro di reddito. Tutti gli altri, al contrario, devono risolvere il problema e ci potrebbe essere semplicemente un errore tecnico da parte dell’INPS.

Si può risolvere il problema per i pensionati?

Ci sono moltissime segnalazioni da parte dei CAF che spiegano di come la INPS abbia dovuto affrontare una serie di calcoli inimmaginabili, per questo motivo potrebbe essere scappato qualche errore.

Cosa vuol dire tutto questo? Per chi ha un reddito di pensione minore dei 35mila euro e non ha ricevuto l’aumento è consigliato rivolgersi al CAF di competenza o direttamente all’INPS. Nella maggior parte dei casi è dovuto ad un piccolo errore da parte dell’Ente risolvibile in poco tempo.

È un tema molto delicato e i pensionati sono invitati a fare un controllo specifico del mese di ottobre. Questo aiuterà l’Ente a provvedere per il mese di novembre 2022.