INPS maxi aumento, 200 euro in più sul cedolino di novembre per questi pensionati

Le pensioni rappresentano, senza dubbio, uno dei temi caldi della nostra epoca, spesso considerate troppo basse in relazione al costo della vita. Attualmente, inoltre, i prezzi stanno notevolmente aumentando, motivo per il quale molti anziani potrebbero riscontrare più problemi del solito a far fronte a tutte le spese. Nel mese di novembre, però, è in arrivo un aumento erogato dall’Inps, ed ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

“Il lavoro nobilita l’uomo”, sosteneva Charles Darwin. Ed è vero, ma è anche necessario per vivere, e per versare i contributi destinati alla propria pensione. Arriva un momento della vita, infatti, in cui è permesso smettere di “produrre” e iniziare a raccogliere i frutti di ciò che abbiamo seminato in anni di carriera.

Purtroppo, però, non sempre le cifre ricevute dai pensionati odierni permettono loro di arrivare tranquillamente a fine mese. Le spese da coprire, infatti, sono molteplici, e i rincari che vedono coinvolte bollette e materie prime rendono tutto ancora più difficile.

Per fortuna, però, per il mese di novembre sono previsti degli aumenti sui cedolini dei pensionati i quali, a grandi linee, si vedranno accreditare circa 200 € in più rispetto ai mesi precedenti. Scopriamo insieme, dunque, di cosa si tratta, e quali sono le categorie di persone interessate da tale aumento.

Aumenti Inps novembre 2022

Il 2022 è stato un anno molto difficile, sia dal punto di vista sociale sia da quello economico. La scia di paura e incertezza lasciata dalla pandemia da Covid-19 è ancora tra noi, alla quale si aggiungono le tensioni e le preoccupazioni derivanti dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina.

L’aumento dei prezzi, inoltre, sta mettendo in ginocchio molti italiani, tra cui anche i pensionati per i quali, però, è previsto un aumento sul cedolino Inps già nel mese di novembre.

Il mese prossimo, infatti, alcuni pensionati italiani riceveranno un aumento sul proprio cedolino dovuto da più fattori. In primo luogo, saranno accreditati 150 € in più grazie al “Bonus 150“, previsto nel decreto “Aiuti-ter” di recente approvato.

Inoltre, ci sarà nuovamente un 2% in più, così come è già avvenuto a ottobre, dettato dell’anticipo di perequazione del 2023, a cui andrà ad aggiungersi uno 0,2%, corrispondente agli arretrati della perequazione di quest’anno dai mesi di gennaio a ottobre.

In totale, insomma, nel mese di novembre, la pensione di alcuni italiani aumenterà di circa 200 €, così da poter far fronte più tranquillamente agli aumenti a cui stiamo andando incontro.

A chi è destinato l’aumento delle pensioni

La domanda che sorge spontanea dopo essere venuti a conoscenza della notizia di cui sopra è: a chi è destinato l’aumento delle pensioni previsto per novembre 2022?

Stando a quanto si evince dal decreto “Aiuti-ter”, il “Bonus 150” è destinato a tutti i residenti in Italia, pensionati compresi, che abbiano un reddito inferiore a 20.000 € annui.