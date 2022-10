Ignazio La Russa, conoscete il figlio? È famosissimo: ecco di chi si tratta

Ignazio La Russa, sapete che il nuovo Presidente del Senato ha un figlio che è più famoso di lui? Lo avete visto tante volte ma probabilmente non sapevate che era proprio lui il conosciutissimo genitore.

Ignazio La Russa ha un figlio che è famosissimo in tutta Italia. Star dei social e del mondo virtuale, lo conoscete sicuramente. Ecco chi è.

Ignazio La Russa, genitore di un giovane conosciuto in tutta Italia

È diventato da pochissimi giorni Presidente del Senato, Ignazio La Russa, fondatore di Fratelli d’Italia nel lontano 2012. Sono tanti anni che La Russa milita nel mondo politico italiano e da sempre il suo obiettivo è stato quello di assumere una delle cariche istituzionali più importanti, come quella che attualmente ricopre, e ci è finalmente riuscito.

Avvocato penalista, marito amorevole e padre orgoglioso, Ignazio ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e alla famiglia. Per quanto riguarda la professione, agli inizi della sua carriera politica militava nel Fronte della Gioventù e in seguito nel Movimento Sociale Italiano.

Spesso al centro di polemiche per alcune affermazioni poco felici su temi delicati come immigrazione e omosessualità, oggi ricopre l’incarico per il quale ha sempre combattuto. Per quanto riguarda la sua famiglia, Ignazio La Russa è sposato data tanti anni con Laura De Cicco ed è padre di tre figli: Geronimo, Lorenzo e Leonardo.

Oggi vogliamo parlarvi proprio di uno dei tre che è famosissimo e che avete sicuramente visto sui social e nel mondo virtuale. Lui è conosciuto in tutta Italia.

Chi è il famoso figlio del nuovo Presidente del Senato

Il nuovo Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha un figlio che è famosissimo e che conoscete sicuramente anche voi. Stiamo parlando di Leonardo Apache, il cui nome d’arte è Larus.

Il giovane è un rap piuttosto famoso e conosciuto in Italia che ha dato filo da torcere anche a diversi altri artisti nazionali. Ricordato per il suo battibecco con il marito di Chiara Ferragni, Fedez, spesso è stato al centro di diatribe anche con il noto papà.

È il figlio più piccolo del Presidente del Senato, Larus, che sta tentando di conquistare la scena musicale a suon di polemiche e litigi. Quali sono alcuni dei brani che lo hanno reso popolare? Sicuramente “Sottovalutati remix”, nel 2019, realizzato con Apo Way che ha costretto a intervenire in prima persona proprio Ignazio La Russa per via del putiferio che le parole del brano hanno scatenato.

Nella canzone in questione, Larus dichiara di essere sempre “tutto fatto”, espressioni che poco si addicono al figlio di un importante politico che tenta da sempre la scalata al successo.

La Russa ha sempre dichiarato di aver avuto un rapporto complicato con Larus del quale non apprezza in particolare il suo modo di fare arte dato che nelle sue canzoni il giovane figlio si serve spesso di parole volgari ed espressioni forti che non rendono onore a lui e alla sua famiglia.

Eppure, proprio il giovane rapper ha difeso sempre il papà litigando pure con Fedez. A raccontare del loro scontro fu tempo addietro il marito di Chiara Ferragni che volle condividere con i suoi seguitori la curiosa vicenda.

Fedez fu contattato in privato, su Instagram da Larus il quale pretendeva delle scuse per il modo in cui il cantante aveva parlato del papà e in maniera del tutto negativa del suo modo di fare politica.

Scuse ovviamente che non sono mai arrivate né al giovane rapper né al suo papà. Il marito di Chiara Ferragni ha accusato La Russa di essere xenofobo, omofobo e di rappresentare negativamente l’Italia. Non se n’è risentito più di tanto Larus che oggi continua a fare musica e a spiazzare tutti con i suoi pezzi polemici.