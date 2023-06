Pensioni INPS luglio e agosto 2023, 2 mesi di bonus: 536 euro extra su questi conti

Le pensioni di luglio e agosto si preannunciano più ricche per alcuni pensionati sino a 536 euro extra. Vediamo per chi sono.

Non tutti coloro che attendono le pensioni estive potranno gioire, fatto sta che il bonus potrebbe coinvolgere davvero diversi ex lavoratori.

Pensioni di luglio e agosto: cosa c’è da aspettarsi

La tempesta mediatica in vista delle pensioni di luglio e agosto sembra essere ufficialmente iniziata. Quest’anno la tempesta si preannuncia più insistente del solito perché dovrebbero essere in arrivo due extra molto attesi da quasi tutti i pensionati.

Che arriverà un maxi assegno a luglio e ad agosto è una notizia discretamente vera. Chi davvero vedrà aumentare le proprie pensioni nei prossimi cedolini? In pratica, gli attuali 536 euro potrebbero essere rivalutati con il 2%, arrivando a 570 euro. Ma vediamo nel dettaglio tutti gli aumenti che potrebbero arrivare sulle pensioni di luglio e agosto.

A chi spetta la pensione con 536 euro extra

Il maxi assegno di cui molti stanno parlando, in realtà, fa riferimento al bonus extra rivalutazione INPS previsto dall’ultima manovra di Bilancio. Tale bonus verrà accreditato in automatico sulle pensioni di giugno e luglio. Tale bonus si sommerà con i suoi arretrati al bonus quattordicesima che non è nuovo.

Il primo bonus, però, spetta soltanto a chi percepisce le pensioni minime lavorative. Sono esclusi, dunque, tutti i trattamenti minimi assistenziali. Lo stesso dicasi per la quattordicesima, prevista soltanto per alcune categorie di pensionati a basso reddito che rispettano alcuni requisiti.

Essi sono tre: bisogna avere almeno 64 anni, bisogna possedere redditi non superiori a 14657,24 ed essere percettori di una pensione di tipo previdenziale. Sono esclusi anche quest’anno i percettori di invalidità civile, pensione o assegni sociali. Gli importi vanno da 336 ad un massimo di 655 euro.

Ad agosto potrebbe esserci un maxi aumento perché come ogni anno, gli eventuali redditi fiscali d’imposta emersi con le dichiarazioni dei redditi, verranno erogati proprio durante il mese più caldo dell’anno.

Non si tratta, dunque, di un reale aumento della pensione ma della restituzione di un credito d’imposta che era già stato versato nel 2022.

Il 29 giugno 2023 potrebbe essere una data da segnare sul calendario. Ciò è vero poiché INPS dovrà rispondere davanti al Tribunale di Milano, del mancato adeguamento al costo della vita di alcuni importi in rivalutazione. Ciò è avvenuto per quei pensionati che percepiscono cedolini di importi superiori 4 volte il trattamento minimo.

Si tratta di cause che sono state depositate dai sindacati e dai COBAS che hanno l’obiettivo di far giudicare incostituzionali i tagli decisi dal governo in corso e da quelli precedenti. Dei tagli che sono stati dovuti dal fatto che il Governo deve recuperare, in un momento di crisi, il maggior numero di risorse possibili. Ciò potrebbe rappresentare una vera svolta per alcuni pensionati.