A Bari, in un blitz antimafia sono state arrestate diverse persone

All’alba di questa mattina, i Carabinieri stanno eseguendo un blitz contro la criminalità organizzata, in ben 8 regioni. Ordinanze di arresto per diversi soggetti, tutti affiliati a clan mafiosi.

Diversi capi d’accusa a loro riguardo, che vanno dall’organizzazione criminale all’estorsione. Cerchiamo di capire insieme.

Bari, blitz antimafia in corso

Da questa mattina, gli uomini dell’arma dei Carabinieri del comando provinciale di Bari stanno eseguendo un blitz e delle ordinanze di custodia cautelare in ben 8 regioni italiane, a carico di diversi soggetti legati tutti, o comunque affiliati, a differenti organizzazioni malavitose.

Tutti gli indagati sono accusati, a vario titolo, di essere appartenenti ad associazioni criminali e, proprio con modalità di stampo mafioso, sono accusati di estorsione, insieme anche ad altri capi di accusa. La loro attività si svolgeva, in particolare, nella zona di Bari e, precisamente, nei quartieri San Pio (Enziteto), Santo Spirito e Palese di Bari.

Gli arresti, come dicevamo, però, sono stati effettuati anche in altre regioni d’Italia, fra le quali la Campania, il Veneto, il Lazio, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Friuli Venezia Giulia. In Puglia si svolgeva il grosso dell’attività mafiosa anche se, come si è potuto vedere dai luoghi di arresto, il tutto era ben più radicato ed in diverse zone d’Italia.

Le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della procura del capoluogo pugliese. Numerosi sono coloro che sono stati raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare che, questa mattina, i Carabinieri di Bari stanno eseguendo. Le accuse mosse verso coloro che sono indagati vanno dall’appartenenza a organizzazioni di stampo mafioso sino all’estorsione, passando anche per altri capi di accusa.

Arresti in diverse regioni d’Italia

Le indagini e le ordinanze di arresto, coordinate dalla DDA di Bari, sono ancora in esecuzione e, in giornata, si avranno ulteriori approfondimenti in merito a questo stesso blitz.