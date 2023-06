Pensioni, assegno più alto dall’INPS: potranno brindare i nati in questi anni

Una bella notizia che riguarda le pensioni, con un assegno più alto INPS solo per questi soggetti in particolare.

Si parla di un assegno alto INPS con novità sulla pensione da considerare. La domanda che tutti gli utenti si fanno è a quale età si potrà accedere alla pensione e quale sarà l’importo dell’assegno. Una proiezione che mette davanti una risposta arrivata attraverso l’analisi della Corte dei Conti. È uno studio svolto prendendo i considerazione i dati INPS sui soggetti di 40 anni con occupazione dal 2020. Le figure prese in considerazione permettono uno scenario particolare, così da poter avere un quadro chiaro della situazione seppur generico.

Analisi della Corte dei Conti sulle pensioni

La Corte dei Conti ha presentato una analisi al fine di poter ottenere una proiezione nel tempo, per gli assegni alti INPS o su chi prenderà un assegno medio/basso. Secondo quanto emerge i soggetti con 40 anni compiuti nel 2020 – occupati – non hanno delle retribuzioni molto alte o dei contratti a tempo indeterminato. Questo comporta lo svolgimento di una analisi difficile.

Le figure che sono state prese in considerazione sono tutti lavoratori dipendenti privati, autonomi, commercianti, coltivatori diretti e anche parasubordinati. Per avere un quadro completo della situazione è necessario avere a disposizione ogni tipo di figura completando il tutto con chi lavora nelle Forze Armate e anche nel comparto scolastico oltre che statale. Una analisi doverosa per comprendere quale sarà il futuro delle pensioni, seppur impossibile da concretizzare al momento, per tutti coloro che andranno a terminare il lavoro tra 20/25 anni.

Assegno alto INPS: a chi è dedicato

Come si evince su Il Sole 24 Ore, la squadra di posizioni che è stata esaminata ha messo sul tavolo una serie di situazioni non omogenee e non armoniche. I lavoratori coltivatori diretti o gli autonomi sono decisamente fragili e il loro futuro non è ben delineato. Stesso discorso i militari o comunque gli impiegati delle Forze Armate, con un monte contributivo di 235mila euro, mentre per coloro che lavorano nella sanità si calcolano circa 178mila euro. In ogni caso, l’assegno INPS non sarà altissimo al momento della pensione.

Poi ci sono le altre tipologie di lavoratori, con un contenitore previdenziale modesto che non supera i 100mila euro. Su 11 sono in 6 le categorie che presentano questo scenario. Chi potrà accedere ad un assegno alto da parte dell’INPS potrebbero essere coloro del comparto scuola o comunque coloro del settore privato.

Tuttavia non si ha un quadro ben definito di quello che potrà essere il futuro, al momento. La situazione attuale porterà ancora a dei cambiamenti importanti, così che nel 2024 ci potrà essere un vero e proprio scenario differente. Alla stima di cui sopra le cose non sembrano andare bene per i pensionati del futuro, ma è ancora tutto quanto da vedere e i fattori da considerare sono molti.