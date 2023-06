Gf Vip, rivoluzione nel cast: addio agli influencer e largo alle persone comuni

Importanti novità per uno dei programmi di punta di Canale 5: il Gf Vip. Per la prossima edizione, addio a influencer e via libera alla gente comune. Una scelta, stando ad Alessandro Rosica, anche conosciuto come Investigatore Social, che verrebbe “dall’alto”. Sarebbe quindi la dirigenza ad aver chiesto un cambio di marcia agli autori del reality, dopo la “sfuriata” di Pier Silvio Berlusconi che quest’anno ha portato a cambiare in corsa lo stile della sua narrazione. Inoltre, stando alle indiscrezioni dell’esperto di gossip, la durata dovrebbe attestarsi intorno ai 4 mesi, con al massi la possibilità di allungarsi per 1 mese e basta.

Si parla ancora di Gf Vip, ma in realtà, quello che tornerà a settembre sarà quanto di più vicino alla versione tradizionale Nip, composto da gente comune. È quanto ha lasciato trapelare Alessandro Rosica, conosciuto anche come Investigatore Social. Non che fosse proprio uno scoop, visto e considerato che non troppo tempo fa proprio la produzione del reality ha dato il via ai casting con post sui social, rivolgendosi a tutti coloro che fossero stati interessati. Ma oltre a questo particolare, Rosica ne ha dato un altro di sicuro più “succoso”, ovvero, nel cast del programma, dalla prossima edizione, non ci sarà spazio per gli influencer. Addio, quindi, a novelli Tommasi Zorzi o Giulie De Lellis. Una decisione presa, a quanto pare, “dall’alto”. Non è un segreto che a Pier Silvio Berlusconi non sia piaciuta affatto la gestione della passata stagione, al punto da intervenire ritenendola troppo volgare e fuori controllo. A cambiare, poi, dovrebbe essere anche la durata dello show: non più 6 mesi e passa, ma “soltanto” 4, con al massimo un ulteriore mese di allungamento.

Gf Vip 8: via gli influencer dal cast e durata ridotta

In realtà, il Grande Fratello non tornerà proprio alle origini, quando a partecipare erano solo perfetti sconosciuti, e si gridava allo scandalo se qualcuno di loro aveva già bazzicato l’ambiente dello spettacolo. Da più fonti, incluso Rosica, pare appurato che il cast sarà sì composto da persone comuni, ma con l’aggiunta di 4 o 5 nomi forti di richiamo, come desiderato da Alfonso Signorini, dal 2020 saldamente al timone della trasmissione.

Una sorta di mix, se vogliamo tra il Gf della versione originale e quello Vip in onda ormai da 7 anni. Ma le novità, come dicevamo, non sono finite qui: anche la durata subirà dei cambiamenti: anziché durare come da tre anni a questa parte circa 6 mesi, la nuova edizione si fermerà solo a 4, con la possibilità di allungamento per 1 solo mese. Un modo, probabilmente, per tenere desta l’attenzione del pubblico.

Nulla di certo per quanto riguarda invece le (o gli) opinioniste, anche se in molti danno per certa la presenza di Orietta Berti e il blogger Amedeo Venza nei giorni scorsi ha confermato Giulia Salemi per il secondo anno consecutivo come addetta ai social. Quel che invece è sicuro, è che a non tornare sarà Sonia Bruganelli, di recente tornata alla ribalta delle cronache per la sua separazione da Paolo Bonolis.

Non rimane che vedere, quindi, chi saranno i nuovi inquilini della casa di Cinecittà, e quali, invece, i “vipponi” scelti dal direttore di Chi per fare loro compagnia, quel che è certo, è che di sicuro di questo gruppo non faranno parte gli influencer, dopo 7 anni di predominio e alcuni di loro risultati anche vincitori, come Tommaso Zorzi, nella quinta edizione, e Nikita Pelizon nell’ultima andata in onda.