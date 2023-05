In arrivo il Bonus 3000 euro una tantum per i lavoratori autonomi e i collaboratori con Partita IVA: si tratta di un’indennità prevista dal Decreto Alluvione.

I titolari di Partita IVA colpiti dall’emergenza alluvione in Emilia-Romagna potranno accedere ad un importante aiuto economico per sostenere economicamente i lavoratori autonomi residenti nelle zone dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione. A stanziare questa importante aiuto economico è il Decreto Alluvioni, che ha stanziato quasi 300 milioni da erogare a lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, collaboratori continuativi e coordinati, che per l’emergenza hanno dovuto sospendere temporaneamente la propria attività professionale. Scopriamo in questa guida a chi spetta e come funziona il Bonus 3000 euro previsto dal Decreto Alluvioni.

Via al Bonus 3000 euro previsto dal Decreto Alluvioni: a chi spetta?

Il Bonus 3000 euro è un’indennità una tantum che spetta solo ai lavoratori autonomi titolari di Partita IVA e collaboratori coordinati e continuativi che risiedono in Emilia-Romagna e hanno dovuto interrompere la propria attività professionale a seguito dell’emergenza alluvione. La stessa Premier Meloni ha annunciato l’approvazione di due provvedimenti, che hanno esteso lo stato di emergenza a tutte le amministrazioni comunali emiliane colpite anche dalla seconda alluvione.

Il Bonus 3000 euro previsto dal Decreto Alluvioni spetta solamente a queste categorie di lavoratori autonomi:

titolari di Partita IVA,

collaboratori coordinati e continuativi,

titolari di rapporti di agenzia.

Queste categorie devono aver interrotto la propria attività professionale, a seguito dell’alluvione che ha colpito molti Comuni della Regione Emilia-Romagna. Ad oggi il perimetro territoriale non è ancora del tutto chiaro. Il testo del decreto procederà alla corretta individuazione dei territori interessati.

Bonus 3000 euro lavoratori autonomi: quali sono i requisiti necessari?

Per ricevere il Bonus 3000 euro è necessario rispettare determinati requisiti previsti dal Decreto Alluvioni. Per poter beneficiare dell’indennità una tantum prevista dal provvedimento approvato dal Governo Meloni è necessario:

essere iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria,

svolgere l’attività professionale in via prevalente,

aver interrotto l’attività professionale a seguito dell’emergenza.

Per il momento non sono stati fissati requisiti reddituali. Sarà necessario attendere il testo ufficiale e le istruzioni operative per consentire ai lavoratori autonomi di poter accedere alla misura una tantum.

Decreto Alluvioni: gli altri interventi ed aiuti stanziati dal Governo

Con l’approvazione del Decreto Alluvioni, il Governo Meloni è sceso in campo per sostenere economicamente le popolazioni e le imprese colpite dalle inondazioni che hanno messo in ginocchio molti Comuni emiliani. Il Governo ha rafforzato il Fondo di garanzia in favore del sistema produttivo emiliano, con aumento della garanzia fino al 100% con l’obiettivo di favorire la ripresa delle attività economiche territoriali.

È stata creata una quota di 400 milioni di euro da destinare ai finanziamenti a tassi agevolati per le imprese, con quote a fondo perduto di dieci punti percentuali. Inoltre, è stata destinata una quota di 75 milioni di euro del fondo per l’innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti realizzati dalle aziende agricole.