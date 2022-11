Pensioni, a gennaio scattano 1200€ di aumento sul cedolino: per chi

Ecco per quali soggetti scattano 1200 euro aumento sul cedolino delle pensioni. Si tratta di un’ottima notizia per molti cittadini italiani che hanno bisogno di contrastare la crisi.

Arrivano buone notizie per alcune categorie specifiche di cittadini. Si parla in particolare dei pensionati in possesso di determinati requisiti, che potrebbero vedere la loro pensione arrivare a 1200 in più sul cedolino.

La novità si rivolge al prossimo anno 2023, quando il Governo ha pensato di attivare questo beneficio di cui solo in pochi, però, potranno davvero usufruire. Se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli, non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per sapere quali sono le particolari categorie alle quali sono destinati questi 1200 euro in più sul cedolino delle pensioni.

Aumentano le pensioni per gli italiani

Il 2023 dovrebbe essere un anno positivo per molti pensionati, che potrebbero veder aumentare esponenzialmente l’importo della propria pensione.

Lo Stato si sta mobilitando in questo senso e il suo obiettivo è proprio quello di sostenere i cittadini in difficoltà.

In particolare, stiamo parlando dell’Opzione Quota 41, che permette ai cittadini che hanno versato 41 anni di contributi di ottenere una ricalibrazione dell’ammontare della pensione.

Lo scopo di queste nuove opzioni è quello di permettere ai cittadini italiani di far fronte alla crisi che tutti noi stiamo vivendo. La ripresa dalla pandemia non si sta rivelando facile come in molti avevano prognosticato. Inoltre, lo scoppio inaspettato della guerra tra Russia e Ucraina sta mettendo a dura prova l’economia mondiale, specialmente quella europea.

Proprio per questa ragione è fondamentale che lo Stato aiuti ancor di più i cittadini in difficoltà. Questo nuovo bonus prevede una maggiorazione di 1200 euro sulle pensioni di alcune categorie di italiani che ne hanno davvero bisogno.

Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire a chi sono destinati questi 1200 euro in più e quali sono i requisiti specifici per ottenerli. Si tratta sicuramente di un’ottima notizia per alcuni cittadini.

Ecco chi riceverà 1200 euro in più

Non tutti se lo aspettavano, ma dal 2023 alcune categorie di cittadini in età pensionabile potrebbero ricevere ben 1200 in più sul cedolino.

Per ricevere i 1200 in più bisognerà innanzitutto aver versato più di 41 anni di contributi. A questo criterio si aggiunge il requisito anagrafico. Bisognerà, infatti, avere almeno 61 anni. L’aumento dell’ammontare delle pensioni è pensato in virtù dell’inflazione che è aumentata negli ultimi tempo e che ormai si aggira intorno al 12%.

Di conseguenza al 12% di inflazione in questione, ogni pensionato che possiede i requisiti sopracitati potrà percepire 12% in più di denaro al mese, rispetto al suo tradizionale importo.

Naturalmente, la percentuale cambierà nel corso del 2023, come prevedono gli esperti: di conseguenza, anche l’ammontare della pensione varierà aumentando o diminuendo il suo totale mensile.

Si parla di 1200 euro in più nel caso in cui un pensionato percepisse circa 800 euro attualmente. Nel caso in cui si percepisse una pensione maggiore, continuerebbe ad aumentare l’importo. E voi cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere!