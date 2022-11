Cremonese-Milan, rossoneri per tenere il passo del Napoli

By

Dopo la vittoria sofferta contro lo Spezia il Milan torna in campo con l’obiettivo di tenere il passo del Napoli capolista, la Cremonese invece è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale con Alvini sempre più a rischio esonero ed obbligato a fare punti.



Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale di Champions League il Milan può dedicarsi alla rincorsa scudetto, sono sei i punti di distanza dal Napoli capolista ed i rossoneri non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo la clamorosa sconfitta subita contro il Torino.

I Campioni d’Italia scenderanno in campo già sapendo del risultato del Napoli che giocherà alle 18:30 e qualsiasi sia il risultato i ragazzi di Pioli scenderanno in campo sotto pressione.

Continua a giocare un calcio propositivo e fatto di idee la Cremonese di Alvini ma la casella “partite vinte” è ancora ferma a zero e la classifica dice che i lombardi sono penultimi con appena sei punti conquistati in 13 partite.

Massimiliano Alvini comincia ad essere criticato anche dai suoi tifosi e la città di Cremona stasera sogna di vivere finalmente una grande notte davanti ai Campioni d’Italia.



Cremonese ancora senza Dessers, è Okereke l’unica punta

I padroni di casa non recuperano Dessers che non è stato convocato per un problema muscolare, a guidare l’attacco dei grigiorossi ci sarà ancora una volta Okereke.



Davanti a Carnesecchi spazio a Aiwu, Bianchetti e Vasquez.

Castagnetti ed Escalante saranno i registi con Valeri e Ghiglione sugli esterni, davanti Meitè e Zanimacchia in appoggio di Okereke.

Alvini ha caricato il pubblico in vista della partita chiedendo alla curva il massimo sostegno in questo momento cosi delicato.

Milan ancora con Origi titolare, panchina per De Ketelaere

Nonostante la brutta prestazione fornita contro lo Spezia dovrebbe essere ancora Divock Origi a partire titolare contro la Cremonese.

Rebic giocherà a sinistra con Leao che inizierà dalla panchina, pesante per i rossoneri l’assenza di Giroud che salta la sfida di Cremona per squalifica dopo il rosso rimediato contro lo Spezia.

Continua a non convincere Charles De Ketelaere che inizierà dalla panchina per lasciare spazio a Brahim Diaz.

Bennacer e Tonali saranno i registi mentre Ballo-Tourè sostituirà lo squalificato Theo Hernandez con Kalulu, Tomori e Kjaer a completare la difesa davanti a Tatarusanu.

Cremonese-Milan, statistiche

Contro il Milan la Cremonese ha subito una delle sconfitte pianete della sua storia, nel 1996 infatti finì 7-1 per i rossoneri.

La Cremonese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime 5 sfide di Serie A contro il Milan.

Nessuna squadra ha pareggiato più partite della Cremonese in questa Serie A, sono addirittura sei, come il Lecce.

I grigiorossi sono l’unica squadra del campionato a non avere ancora mai vinto una partita.

Il Milan è l’unica squadra contro cui Daniel Ciofani ha sia segnato che servito assist in Serie A.