Multe per tutti ai posti di blocco, fino a 2000€ da pagare se circoli così

I posti di blocco sono ora a tappeto, con multe sino a 2.000 euro se vieni beccato in questo modo.

Oltre l’aspetto delle sanzioni, come ben sapete, parliamo di un comportamento rischioso sotto tutti i punti di vista che andrebbe ben presto eliminato, soprattutto se vogliamo evitare di pagare conseguenze amare che vanno oltre l’aspetto economico.

L’uso dello smarthphone, quindi, è un qualcosa che merita la nostra attenzione e qui di seguito capirete il perché.

Comportamenti alla guida: cosa dobbiamo evitare?

Come abbiamo accennato poc’anzi utilizzare il proprio smartphone al volante può mettere a rischio la nostra vita sotto diversi punti di vista.

Lo smartphone può infatti rappresentare una grande fonte di distrazione che ci può costare davvero cara. Il codice della strada infatti per punire chi viola alcune sue norme a tal proposito può essere molto severo facendo multe salatissime.

Al centro di tutto questo non c’è solo lo smartphone, ma anche un altro dispositivo che se non utilizzato correttamente può farvi incappare in sanzioni che non potranno essere evitate in alcun modo.

Ma ora soffermiamoci sullo smartphone e sul suo utilizzo: cosa ci dicono i dati a proposito di questo e delle sue conseguenze?

Multa da 2000 euro al posto di blocco

Da persone dotate di una coscienza e di una mente pensante, dovremmo iniziare a rivedere alcuni nostri comportamenti e capire cosa va evitato, soprattutto se siamo alla guida.

L’uso del telefonico è sicuramente una di quelle cose che andrebbe totalmente eliminata.

Secondo alcune ricerche che vengono dagli USA sembrerebbe che annualmente ben 390.000 automobilisti riportino delle ferite proprio a causa di un uso scorretto del cellulare alla guida.

Ecco che si può parlare in questi casi di conseguenze importanti: si possono infatti verificare incidenti vari che possono anche essere gravi. Perché non evitare tutto questo?

Eppure sembrano esistere dei modi che ci possono consentire di connettere il nostro telefonino alle nostre auto, attraverso uno schermo.

Se solo facessimo questo, renderemmo più sicuro non solo il nostro viaggio, ma anche quello altrui. E poi inoltre, oggi come oggi, si può anche contare sull’uso di supporti specifici per cellulare che potreste mettere sul cruscotto.

Tutto questo può esservi d’aiuto, anche perché parlare al cellulare mentre si guida è vietato e dunque potreste incorrere in multe importanti che arrivano sino a 2.000 euro.



Detto questo, anche l’utilizzo di cuffiette potrebbe salvarvi da tutto questo, poiché il Codice della Strada prevede il loro utilizzo.

Ma attenzione, non tutte vanno bene.

Le cuffiette giuste: quali sono?

Insomma come detto possiamo anche utilizzare delle determinate cuffiette: bisogna sapere quali, però, perché il Codice della strada ne tollera solo alcune alla guida.

Le Air Pods e i normali auricolari per esempio sono accettate dalla Polizia. Le cuffie Beats By Dre invece no!

Il no infatti vale per quei dispositivi che coprono interamente entrambi le orecchie.

Ecco che se siete alla guida, è importante mostrare, nel caso in cui siate fermati per i controlli vari, che state usando il vostro auricolare solo da una parte e solo per un tempo ben definito, ovvero la durata della chiamata.

Al contrario potreste essere multati, perché l’utilizzo di entrambi le parti, soprattutto se per un tempo lungo, può portarvi a distrarvi più facilmente.

E la distrazione a sua volta può portare a incidenti anche gravi, oltre che a delle sanzioni. A tal proposito vi parliamo proprio delle sanzioni che il Codice della strada prevede secondo l’articolo 173.

Potreste pagare dai 422 ai 1607 euro, arrivando sino a sfiorare i 2.000 euro con decurtazione di 5 punti sulla vostra patente, in caso di violazione dello stesso.

Ecco che il succo della questione è questo: o utilizzate il telefono e gli auricolari nel modo giusto o ne pagherete le conseguenze in tutti i sensi. A voi la scelta.