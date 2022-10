Pensioni, 52 euro in più sull’assegno: a chi arriverà l’aumento

Ecco come potete ricevere ben 52 euro in più sulle vostre pensioni. Nessuno sapeva che lo Stato avrebbe previsto questo aumento.

A causa della crisi provocata dallo scoppio della guerra in Ucraina, i cittadini italiani, e non solo, hanno visto aumentare spropositatamente il costo delle proprie bollette.

Per fortuna, arriva ora un aiuto da parte dello Stato, pensato per alcuni pensionati, che possiedono determinati requisiti. Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire come fare per ricevere 52 euro in più sul vostro conto in banca o alla posta.

Novità per i pensionati

Ottime notizie per i pensionati del nostro Paese. Finalmente arrivano 52 euro in più sul conto, una cifra che nessuno dei cittadini italiani si aspettava.

In realtà, i 52 euro sono la cifra massima che si può ricevere. La cifra minima è di 10 euro. I soldi in questione dovrebbero arrivare già nel mese di ottobre 2022. E’ previsto che l’accredito avvenga anche nei successivi mesi di novembre e di dicembre, per sostenere questa categoria che spesso vive in situazione di povertà.

Nel mese di dicembre, in particolare, si riceverà in abbinamento alla tredicesima, però suddiviso a rate.

Si tratta di un vero e proprio bonus che è stato introdotto dal dl 115/2022 aiuti-bis. L’agevolazione in questione prevede un aumento del 2% delle pensioni, calcolato dall’Inps. Il beneficio in questione è pensato per tutti quei pensionati percettori di un reddito inferiore ai 2.692 euro mensili.

Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli di questo nuovo bonus, che sta facendo gola a moltissimi pensionati italiani in difficoltà.

Aumento delle pensioni, come funziona

In questo periodo di crisi che stiamo vivendo, lo Stato italiano ha pensato a una nuova misura a sostegno di alcune categorie.

In particolare, ci stiamo riferendo ai pensionati, che vedranno un aumento della propria pensione pari al 2%.

L’aumento in questione è stato pensato dal dl Aiuti-bis e va applicato a ogni soggetto in pensione in proporzione all’ammontare attuale della sua pensione mensile.

In realtà, esistono delle fasce precise calcolate dall’INPS, che permetteranno ai pensionati di ricevere un importo adeguato. Eccole di seguito nel dettaglio:

prima fascia: 2% se la pensione è minore di 2.097,40;

seconda fascia: 1,8% se la pensione è compresa tra i 2.097,40 e i 2.621,75;

terza fascia: 1,5% se la pensione è compresa tra i 2.621,75 e i 2.692.

Nel caso in cui la pensione mensile superasse l’importo di 2.692 euro, il dl ha previsto che il pensionato non beneficerà di alcun bonus.

Come fare a richiedere l’aumento in questione della pensione? Come specificato dai comunicati ufficiali, non serve inoltrare alcuna richiesta. Il dl, infatti, ha voluto inviare questo beneficio a tutti i pensionati che rispettano i requisiti, per aiutarli a far fronte al caro bollette.

Il bonus arriverà già nella pensione di ottobre, per poi proseguire in quella di novembre e di dicembre. A tutti i pensionati percettori di una pensione annuale, invece, l’accredito verrà fatto nel mese di gennaio del 2023.

E voi rientrate in queste categorie di pensionati idonei alla percezione di questo reddito extra? Fatecelo sapere!