Padova, 15enni scomparsi: continuano le ricerche di Cristian e Gregorio

La scomparsa di Cristian e Gregorio è stata resa nota oggi ma i due ragazzi di Padova sono scomparsi già da ieri mattina.

I 15enni erano usciti per recarsi a scuola e da allora non si hanno più notizie, ora le indagini parlano di un possibile viaggio in Francia.

La scomparsa di Cristian e Gregorio

Una vicenda di scomparsa quella che vi riportiamo oggi, avvenuta a Padova due giorni fa. A far perdere le loro tracce sono stati due 15enni di nome Gregorio Bucci e Cristian Sunica.

Il primo è residente a Borgoricco e secondo quanto reso noto sarebbe uscito di casa per andare a scuola percorrendo il breve tragitto che faceva ogni giorno. L’Istituto tecnico Severi si trova a Padova ma lui non ci è mai arrivato.

Secondo i familiari potrebbe essersi allontanato con l’amico Cristian Sunica, ragazzo coetaneo che frequenta la medesima scuola ed è residente a Camposampiero.

Anche lui risulta scomparso dallo stesso giorno e fin dal primo momento le forze dell’ordine hanno pensato che i due ragazzi possano essersi allontanati insieme.

In un annuncio sui social i genitori chiedono disperati di riferire agli agenti qualsiasi informazione utile a ritrovare i ragazzi. Lo stesso annuncio è stato diffuso anche dalla Polizia Postale.

Le indagini

Le due famiglie si sono rivolte ai Carabinieri di Padova quando si sono accorte che i ragazzi non rientravano da scuola e dopo aver appreso che in realtà non ci erano mai arrivati, l’allarme si è fatto più consistente.

I Carabinieri hanno raccolto le denunce e anche se le indagini sono condotte con il massimo riserbo, si conosce qualche dettaglio in merito. Sembra infatti che i ragazzi abbiano progettato una partenza verso la Francia per incontrare un loro conoscente di cui non si conosce per ora l’identità.

Dopo aver ascoltato i genitori e i conoscenti dei 15enne, si è appreso che non soffrono di problemi particolari di salute e non avevano cattivi rapporti con nessuno. Gli agenti continuano a raccogliere quante più testimonianze possibili per cercare di ricostruire la giornata di ieri.

Per tale scopo si stanno cercando anche eventuali telecamere che possano aver ripreso i ragazzi nel tragitto verso la scuola.

Altro elemento utile alle indagini sarà il cellulare di Gregorio, che il 15enne ha lasciato a casa poco prima di uscire per recarsi a scuola e che è stato consegnato agli investigatori per effettuare alcune verifiche.

I Carabinieri del Comando Provinciale hanno anche appreso che i giovani hanno con loro del denaro contante e questo potrebbe essere un dettaglio che rafforza la tesi dell’organizzazione di un viaggio in Francia.