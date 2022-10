È di pochi minuti fa la notizia terribile del crollo dell’Aula Magna presso l’Università di Cagliari ma per fortuna non si registra nessun ferito.

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono accorse subito sul posto e sono a lavoro per verificare se ci siano persone incastrate fra le macerie. Sul posto anche diverse ambulanze per prestare i primi soccorsi.

Crolla l’Aula Magna dell’Università di Cagliari

Il crollo è avvenuto intorno alle 22 per cause ancora in corso di accertamento e la palazzina che ospita l’Aula Magna era vuota ma i pompieri continuano comunque il lavoro per scongiurare un bilancio peggiore.

Per cercare sotto le macerie sono a lavoro anche i cani, che coadiuvano il lavoro dei soccorritori fiutando anche nelle zone più nascoste.

Per una maggiore sicurezza sono stati attivato anche i droni.

L’edificio si trova nel complesso di Magistero in via Trentino ed è molto frequentato da studenti e docenti durante le ore diurne, fortunatamente però al momento del crollo erano quasi le 22 e non c’era nessuno all’interno.

Si tratta comunque di un fatto gravissimo su cui le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa possa aver causato il crollo.

Impressionanti le immagini diffuse dai Vigili del Fuoco, che mostrano un edificio completamente crollato su sé stesso, visibile al meglio in una foto che mostra il controsoffitto che ha ceduto invadendo l’Aula Magna.

Questa aula era utilizzata un tempo per la facoltà di Geologia mentre ora è di quella di Lingue e fino a oggi pomeriggio era gremita di persone.

Una tragedia sfiorata per poche ore quella avvenuta stasera a Cagliari ma i Vigili del Fuoco vogliono avere la certezza che davvero l’ateneo fosse deserto.

L’allarme

A dare l’allarme sono stati gli studenti, che hanno riferito di aver visto una parte della struttura adibita a laboratorio di lingue straniere, crollare.

Il rumore è stato intenso e il fatto ben visibile poiché l’Aula Magna si trova vicino alla Casa dello Studente. Tuttavia non sono state coinvolti altri edifici.