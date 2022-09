Pensione, bonus di 1500 euro per questi italiani: scade il 31 dicembre | Come averlo

In arrivo buone notizie per i pensionati: è previsto un bonus di 1500 euro. Ecco a chi spetta e come si richiede.

Ancora una volta è l’INPS a sostenere la figura del caregiver familiare, che ha assunto un ruolo rilevante nell’assistenza dei disabili, dagli affetti da handicap grave, dagli invalidi e dalle persone anziane bisognose. Il quotidiano impegno del familiare che si prende cura ed assiste il disabile, l’invalido, l’handicappato deve essere premiato con un ricco e sostanzioso bonus. In fin dei conti, il caregiver ha colmato il vuoto e le lacune presenti nel sistema sanitario e previdenziale.

Pensione, bonus di 1500 euro in arrivo per i caregiver: come funziona?

I caregiver e coloro che assistono gli anziani e i disabili possono richiedere diverse agevolazioni economiche e non. I caregiver possono richiedere di anticipare l’uscita dal mercato occupazionale e ad oggi ci sono delle misure ed agevolazioni usufruibili fino al 31 dicembre 2022. Il prepensionamento per i caregivers non comporta alcuna penalizzazione. Oltre all’APE Social, i caregivers possono richiedere l’assegno previdenziale anticipato con la misura Quota 41 precoci.

Ape Social per i caregivers

I caregivers possono richiedere l’Ape Social, che consente di ricevere un’indennità mensile per un periodo di tempo determinato. Il caregiver non ottiene l’assegno previdenziale, ma un trattamento economico finalizzato a raggiungere un assegno previdenziale ordinario (pensione di vecchiaia).

Per richiedere questa misura previdenziale, i caregivers devono aver compiuto i 63 anni d’età e aver maturato almeno trent’anni di contributi versati. Per richiedere l’Ape Social, è necessario che l’attività di assistenza al disabile sia esercitata da almeno sei mesi. Il caregiver ha diritto a percepire un bonus pensione di importo pari a 1.500 euro al mese, che viene erogato per un periodo che non eccede un anno.

Quota 41 per i caregivers

Un’altra misura previdenziale erogata a favore dei caregivers è Quota 41 precoci: si tratta di un’agevolazione che consente richiede il requisito di contributivo pari ad un anno maturato prima dei diciannove anni d’età. Il caregiver per beneficiare della misura Quota 41 precoci deve rispettare il requisito della convivenza.

Ecco le misure previdenziali previste dall’Inps a sostegno dei caregivers che assistono i familiari ed i parenti handicappati, invalidi e anziani bisognosi.