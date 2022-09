Chi è Samira Lui: fidanzato, età e vita privata della miss

Modella prima e valletta poi, Samira Lui ha conquistato tutti con la sua bellezza disarmante. Arrivata solo terza al concorso di Miss Italia, oggi la ragazza è spesso in tv come valletta.

Samira viene certamente ricordata per la sua bellezza che le ha permesso in passato di arrivare terza a Miss Italia. Poco dopo è diventata una vera e propria valletta in televisione nei vari programmi.

Questa bellissima ragazza di origini senegalesi ha affascinato tutti con i suoi lineamenti delicati e questi colori caldi. Ma chi è davvero Samira Lui? Scopriamolo insieme.

La storia di Samira Lui

Samira Lui è conosciuta a molti come la modella che qualche anno fa per poco non vince Miss Italia, ma dietro tutto ciò c’è molto di più. Samira è una modella e showgirl italiana con origini senegalesi, nata a Udine il 6 marzo del 1998. Qui prese il diploma da geometra nonostante nel suo cassetto un sogno più grande bussava per uscire.

Fare l’attrice infatti era il suo progetto sin da piccolina e infatti una volta grande, decide di iscriversi all’università per studiare Cinema. Poco dopo la maggiore età, partecipò e vinse la fascia Miss Friuli Venezia Giulia, potendo così accedere di diritto al concorso. Qui arriva quasi in finale, ma alla fine si aggiudicò il terzo posto e la fascia di Miss Chef preparando una specialità della tradizione friulana, il Frico, ovvero una sorta di tortino con una base di patate e formaggio.

I lavori di Samira

Per qualche anno, Lui resta nella sua città lavorando come modella e come hostess. Raggiunge però un’autonomia economica solo quando nel 2021 entra a far parte del cast de L’Eredità. Flavio Insinna durante la trasmissione era infatti affiancato da delle professoresse, ed una tra loro era proprio Samira. In un primo momento lavora con Ginevra Pisani per poi continuare le puntate con la new entry Andrea Cerelli.

Nel maggio di quest’anno Lui accompagna le figure di Carlo Conti e Drusilla Foer durante la cerimonia per l’assegnazione dei premi David di Donatello. Conti ha apprezzato così tanto la collaborazione con Samira che decide di accoglierla nel suo programma Tale e quale show. Il programma che partirà venerdì 30 settembre avrà come conduttrice proprio lei, Samira Lui.

Vita privata e fidanzato

Sebbene sia una ragazza abituata a stare sotto i riflettori, Samira Lui non ama esporre la sua vita privata al pubblico e riesce da tempo a mantenere una privacy blindata, tanto che ad oggi, nonostante i vari programmi e interviste, si hanno poche notizie riguardo alla sua vita privata e sentimentale.

Ciò che emerge è tutto da ricondurre ai social e al suo seguitissimo profilo Instagram. Da qui infatti si intuisce che c’è una frequentazione con Luigi Punzo, un luxury concierge che a quanto pare, come Samira fa il modello. I due infatti, durante l’anno scorso hanno posato insieme in un servizio fotografico con tema wedding.

La malattia di Samira

In seguito alla consueta pausa natalizia del 2021 del programma l’Eredità, l’assenza della showgirl ha destato qualche sospetto. In seguito alle feste infatti, nello studio si sentiva la sua assenza che fece preoccupare il pubblico in studio e da casa. Il conduttore Flavio Insinna, proprio durante la prima puntata aveva commentato la sua assenza dicendo «Samira ricordati che sei sempre nei nostri pensieri».

Tutto ciò aveva suscitato la curiosità di molti, placata proprio da Samira che sui social aveva rassicurato i suoi fan, affermando di aver contratto il Covid-19, ma per fortuna solo in modo lieve.