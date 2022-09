Ignazio Boschetto, avete visto che splendore la mamma? La mostra a tutti | FOTO

Ignazio Boschetto è amatissimo per essere uno dei tre componenti de Il Volo. Non tutti, però, conoscono sua madre. Scopriamola insieme.

Il cantante Ignazio Boschetto, insieme ai suoi due compagni è, al momento impegnato in un tour mondiale da tutto esaurito.

Chi è Ignazio Boschetto

Insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto è uno dei tre componenti de Il Volo. I ragazzi giovanissimi e amatissimi dagli italiani sono, al momento, impegnati in un tour mondiale da tutto esaurito. Ignazio Boschetto e compagni, infatti, porteranno in giro la loro musica nel corso di 7 mesi, toccando 4 continenti.

Ad esempio, lo spettacolo dello scorso 17 settembre alla Mohegan Sun Arena di Uncasville, Connecticut, ha fatto registrare il sold out con la partecipazione di oltre 10mila persone. Non solo, i tre hanno consacrato la loro voce anche in ambienti molto ambiti come la Radio City Music Hall di New York. Dopo gli Stati Uniti, sarà la volta dell’Australia per poi tornare in Italia.

I tre ragazzi e, in particolare, Ignazio Boschetto si sono sempre detti molto legati alle famiglie e alle loro mamme che sono, senza dubbio, le loro prime supporters.

Chi è sua mamma

Non tutti sanno che il cantante lirico è venuto al mondo con una malattia congenita ovvero l’agenesia, una parola che in medicina viene utilizzata per fare riferimento alla mancata formazione di un organo nel corso della gravidanza.

In particolare, Ignazio Boschetto è nato con un solo rene. Condizione che, comunque, non gli ha permesso di abbattersi, anzi. Gli ha permesso di forgiare il carattere forte che mette in mostra oggi e che non sarebbe stato possibile senza il supporto della sua amata mamma: Caterina Licari. Insieme a lei, Ignazio ha anche affrontato la morte del padre lo scorso anno. I genitori si erano trasferiti a Bologna per stare più vicini al figlio.

Boschetto, poi, decise di rompere il silenzio, durante una trasmissione televisiva, relativamente ad un momento buio della infanzia e quella della sorella Nina: quando la madre fu colpita da un tumore al viso. In quella occasione il lirico disse:

“Io e mia sorella non volevamo quello che volevano i bambini della nostra età, avevamo un solo desiderio, quello che la nostra mamma tornasse al più presto a casa!”.

La mamma, insieme al marito Vito, decise di lasciare la gestione della pizzeria che avevano a Marsala per seguire la carriera del figlio, da loro fortemente voluta e sostenuta facendolo, ad esempio, studiare sodo.