Pensione agosto, in arrivo l’accredito del conguaglio del modello 730

A breve saranno accreditate le pensioni di agosto, che saranno comprensive del conguaglio risultante dal modello 730.

L’importo mensile sarà più sostanzioso rispetto ai precedenti mesi nel caso in cui ci fosse il rimborso Irpef spettante. In caso contrario, l’assegno previdenziale sarà di importo inferiore nel caso in cui fosse presente una trattenuta a debito del pensionato. Per comprendere di quanto ammonterà l’assegno previdenziale di agosto è possibile visualizzare il dettaglio delle voci che comprendono il cedolino INPS, che sarà accreditato i primissimi giorni del mese di agosto. Pertanto, ad agosto saranno svolte le operazioni di conguaglio legate alla presentazione del modello 730. Come comunicato dall’Inps sul sito istituzionale a luglio sono state avviate le verifiche ex post delle prestazioni erogate provvisoriamente nel biennio 2020-21. Nel caso in cui l’importo della pensione sia soggetto a variazione, ad agosto viene accreditata la rata aggiornata.

Pensione agosto, via alle operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730

Ad agosto gli importi delle prestazioni previdenziali subiranno modifiche a seguito delle operazioni di conguaglio risultati dal modello 730. L’assegno previdenziale spettante sarà di importo maggiore nel caso in cui spetti il rimborso Irpef. Nel caso in cui venga operata una trattenuta a debito, il pensionato subirebbe una decurtazione dell’assegno pensionistico spettante. Ad agosto saranno accreditati gli arretrati di importo inferiore ai cinquecento euro lordi, mentre i recuperi sulle trattenute saranno operati a partire dal mese di ottobre.

Ai pensionati interessati l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha inviato una notifica. Nella pensione accreditata ad agosto saranno presenti anche le trattenute Irpef mensili, le addizionali comunali e regionali relative all’anno 2022. La stessa cosa vale anche per l’addizionale in acconto per l’anno 2023 da versare all’ente comunale. I trattamenti previdenziali di importo inferiore ai 18mila euro e con un debito pendente di importo superiore ai 100 euro continueranno a subire le ritenute Irpef di competenza dell’anno scorso in misura inferiore rispetto al quantum dovuto. Per avere maggiori informazioni sulle voci componenti il trattamento previdenziale spettante, è necessario visionare il cedolino Inps sul sito istituzionale.

Cedolino Inps agosto: come consultarlo tramite il servizio online?

Sul sito istituzionale dell’Inps è disponibile il servizio che consente di consultare il cedolino pensionistico, conoscere le motivazioni per le quali l’importo della prestazione è soggetta a variazione, controllare l’ammontare dei trattamenti liquidati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ed accedere ad altri servizi di consultazione dei dati. Grazie al servizio è possibile avere una panoramica dettagliata del contributo associativo, della pensione ai superstiti da lavoro dipendente, dell’importo dell’assegno familiare, della quattordicesima spettante, del trattamento minimo e delle maggiorazioni sociali previste per le pensioni di importo esiguo.

Per visualizzare e stampare il cedolino Inps, ogni pensionato può accedere al sito istituzionale, cliccare su cerchi servizi, scrivere cedolino della pensione e cliccare su cerca. Dopo essere apparso il risultato della ricerca, è possibile cliccare sul servizio Cedolino pensione e servizi collegati e accedere tramite l’utilizzo dello Spid. Seguendo questi pochi e semplici passi è possibile avere una panoramica del cedolino Inps dettagliato.