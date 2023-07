Il trucco dell’orario per dimezzare il biglietto di treni e bus: risparmi un sacco di soldi

Una rivista ha svelato qual è il trucco dell’orario per risparmiare sul biglietto per viaggiare in aereo, treno e bus.

Risparmiare i soldi del biglietto per poter viaggiare lo stesso nella destinazione che si desidera potrebbe essere la soluzione ai tuoi problemi.

Trucco dell’orario per acquistare il biglietto: come risparmiare

Con l’arrivo dell’estate cresce la voglia di viaggiare. Chi ama farlo senza l’automobile o deve raggiungere destinazioni piuttosto lontane, potrebbe servirsi di bus, treni e aerei. Ma come si fa a risparmiare sul biglietto?

Le tariffe dei bus e degli aerei possono variare notevolmente a seconda del periodo dell’anno, dell’orario di prenotazione e della domanda. Su questo ha indagato la rivista Travel + Leisure con l’aiuto di esperti del settore viaggi e trasporti. Sul magazine è stata pubblicata una guida che chi sta per prenotare un biglietto per qualsiasi mezzo di trasporto, dovrebbe conoscere se ha voglia di risparmiare.

Prima di approfondire la questione orari, ricorda che le compagnie offrono tariffe più basse per i biglietti prenotati con largo anticipo. Se conosci le date del tuo viaggio, cerca di prenotare i biglietti il prima possibile per ottenere prezzi più convenienti.

Inoltre, alcune compagnie potrebbero offrire sconti per studenti, anziani o gruppi. Verifica se ci sono sconti disponibili per te e sfruttali per risparmiare.

A che ora è meglio viaggiare

Se stai pianificando di acquistare dei biglietti per viaggiare in aereo, gli orari migliori sono quelli mattutini.

Questo non solo per una questione economica ma anche perché i voli di inizio giornata, essendo generalmente i primi, sono meno soggetti a ritardi o cancellazioni. In questo modo, se dovesse esserci un ritardo, anche importante, potrai avere la sicurezza (o quasi) di giungere a destinazione in tempo per prendere possesso della tua stanza d’albergo, per esempio.

Gli orari mattutini sono migliori anche dal punto di vista meteo. Se viaggi in estate al mattino potresti beneficiare di una temperatura più fresca. Stando allo studio della rivista, i voli che partono prima delle nove del mattino, considerati piuttosto scomodi, sono quelli che costano di meno.

Se si volesse acquistare un biglietto per viaggiare in treno, invece, è necessario evitare le ore di punta che, per tutti i trasporti pubblici sono la mattina e la sera. Proprio in quegli orari i pendolari sono costretti a spostarsi per lavoro. Perciò, se puoi permetterti di viaggiare in altri orari potresti risparmiare. La rivista ha considerato che l’orario migliore è tra le 12 e le 17.

Per quanto riguarda i biglietti per viaggiare in bus, potrebbero essere più economici tra le 6 e le 12. Si tratta di una fascia oraria in cui le tratte sono molto di più. Tuttavia, il traffico potrebbe essere eccessivo. Per le tratte lunghe, invece, l’orario più economico potrebbe essere la notte.