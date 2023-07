Crema da giorno con filtro UV, perché dovresti smettere di utilizzarle: il motivo

Ecco perché dovreste dire addio alla crema da giorno con filtro UV secondo questi esperti in questi specifici casi. Nessuno sapeva che non fossero utili su queste persone.

Alcuni esperti della rivista 60 Millions de Consommateurs hanno dichiarato che bisognerebbe fare attenzione al tema della crema da giorno con filtro UV. Di seguito vi sveliamo il perché.

Crema da giorno con filtro UV, cos’è

Con l’arrivo dell’estate, sono tantissime le persone che in tutto il mondo iniziano a utilizzare una crema da giorno con filtro UV. Queste creme idratanti, che soprattutto le donne spalmano su viso e collo prima di uscire di casa, per molte persone sono davvero utili per aiutare la pelle.

In commercio ne esistono di ogni tipo e a svariati prezzi. Ne esistono di riequilibranti, anti invecchiamento, di semplici idratanti e molto altro ancora. Ogni crema in questione possiede un fattore di protezione proprio, che dal più basso può raggiungere anche i +20.

Il fattore di protezione in questione serve a proteggere la pelle dai raggi solari, che possono causare un invecchiamento precoce della pelle e addirittura il melanoma. Recenti studi, però, avrebbero dimostrato che utilizzare una crema da giorno, in alcuni casi e in specifici soggetti, potrebbe rivelarsi addirittura controproducente.

In particolare, gli esperti della rivista 60 Millions de Consommateurs si sono espressi sul tema, rivelando perché in certi casi sarebbe addirittura sconsigliato l’utilizzo di queste creme.

Ecco perché smettere di utilizzarla

Molte delle creme idratanti con fattore di protezione UV in commercio nel mondo e in Italia sono sicuramente degli ottimi e validi cosmetici. Molti esperti, però, vogliono chiarire che non bisognerebbe pensare che la crema da giorno possa in qualche modo sostituire la tradizionale protezione solare.

Le protezioni solari che tendiamo a utilizzare più in estate che nelle altre stagioni, in realtà, andrebbero utilizzate tutto l’anno e applicate sulla pelle ogni due ore. Purtroppo, però, sono poche le persone che lo fanno: la maggior parte si limita a stenderle sulla pelle una volta al giorno quando va al mare.

Un altro errore è quello di riutilizzare la crema che si ha acquistato l’anno precedente, pensando che sia valida soltanto perché non è scaduta. Dovete sapere, però, che la protezione dai raggi solari, molte volte, ha la validità di un anno.

Gli esperti, quindi, sottolineano il fatto che chi utilizza una crema da giorno con filtro UV tende a non utilizzare, allo stesso tempo, una protezione solare con fattore di protezione alto, cioè dai 30 in su. Gli esperti sostengono che anche di inverno bisognerebbe applicare sulla pelle una crema con un fattore di protezione alto ogni due ore.

Soltanto in questo modo si riuscirebbe a prevenire le malattie della pelle e mantenere in salute questo enorme organo che ci ricopre.

In conclusione, la crema da giorno con filtro UV non ha nulla di male in sé, ma necessita un accompagnamento costante con una protezione solare. Soltanto in questo modo possiamo far sì che la nostra pelle rimanga in salute.