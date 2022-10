Bonus 150 Euro: il calendario dei pagamenti di Novembre

Tra non molto gli italiani potranno beneficiare dell’indennità proposta dal governo Draghi all’interno del decreto Aiuti ter in cui è prevista l’erogazione di un bonus di 150 euro.

I primi che potranno beneficiarne saranno i pensionati. Per le altre categorie invece ci sarà un tempo di attesa più lungo in quanto sarà necessario attendere che datori di lavoro compilino tutte le denunce di recupero della cifra anticipata in compensazione. Per altre informazioni si aspetta ancora una comunicazione ufficiale da parte dell’INPS.

Bonus €150: chi potrà beneficiarne

Mancano ancora pochi giorni per poter mettere le mani sul bonus €150. E questo è un indennità che verrà accreditato nel mese di novembre, un qualcosa di possibile grazie al governo Draghi artefice del decreto aiuti ter.

Si tratta dell’ennesimo provvedimento al cui interno sono presenti numerose misure necessarie per sostenere le imprese e le famiglie in un periodo in cui nome l’aumento dell’energia elettrica sta mettendo in ginocchio chiunque.

Il bonus può essere richiesto sia da lavoratori autonomi che dipendenti senza escludere invalidi e pensionati.

In ogni caso, in base alla categoria è necessaria procedere in una modalità diversa per effettuare la richiesta.

Ecco quindi una lista di tutti coloro che potranno ottenere il bonus €150:

lavoratori autonomi, dipendenti, domestici, stagionali e che operano nel mondo dello spettacolo;

e che operano nel Coloro che sono titolari di assegno sociale, pensione, pensione di invalidità e trattamenti di accompagnamento alla pension;

e assegnisti e dottorandi;

e co.co.co;

percettori di Naspi, reddito di cittadinanza, disoccupazione agricola e Dis-Col ;

e ; soggetti autonomi privi di partita IVA ma che operano dal 2021;

ma che operano dal 2021; coloro che hanno ottenuto l’indennità per lavori stagionali degli stabilimenti termali, turismo sport e spettacolo.

I requisiti necessari e quando sarà accreditato

Proprio come ha voluto sottolineare il premier Mario Draghi, questo bonus potrà essere utilizzato da 22 milioni di italiani.

Si tratta di un aiuto che verrà indirizzato a tutti coloro che hanno redditi non più alti di €20.000 lordi all’anno.

Esistono poi determinate categorie, tra cui percettori di reddito di cittadinanza e pensionati, che otterranno tale bonus automaticamente mentre per altri sarà necessario procedere alla compilazione di un’autocertificazione.

Non manca poi chi dovrà compilare e inoltrare la domanda all’INPS. Stiamo parlando di dottorandi, assegnisti di ricerca, collaboratori continuativi e coordinati insieme a lavoratori stagionali a tempo determinato e coloro che operano nel mondo dello spettacolo.

Le tempistiche che cambiano in base alla categoria di appartenenza. Saranno i pensionati a riceverlo per prima, vedendo l’accredito in modo automatico all’interno della pensione del primo novembre.

Nel prossimo mese il bonus potrà essere utilizzato anche dei lavoratori domestici che hanno effettuato l’invio della domanda del bonus €200 entro e non oltre la data di scadenza del 30 settembre.

Il bonus €150 sarà accreditato a novembre anche per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza durante la stessa giornata in cui il sussidio viene erogato.

Per quanto riguarda invece i lavoratori dipendenti, l’aumento di €150 una tantum sarà accreditato insieme allo stipendio del mese in questione.

Il bonus €150 per tutte le altre categorie

Per quanto riguarda le altre categorie, il bonus in questione arriverà nel mese di dicembre così che si eviti di trovarsi di fronte a casi di erogazione doppia.

Infatti è necessario aspettare che i datori di lavoro compilino perfettamente le denunce di recupero per quanto riguarda le somme anticipate.

Si tratta in particolar modo dei disoccupati con l’indennità Discol, Naspi oppure coloro che si trovano in disoccupazione agricola.

Nella categoria in questione fanno parte anche coloro che hanno beneficiato dei bonus covid previsti dal decreto sostegno e il decreto sostegni bis.

Non mancano poi i lavoratori autonomi senza partita IVA e coloro che non sono iscritti altre forme previdenziali insieme a quelli che lavorano come incaricati nelle vendite a domicilio.

Quindi, nel mese di dicembre, anche queste altre categorie vedranno accreditato il bonus €150, previa domanda presentata all’INPS.

Per il momento però ancora non sono state date le disposizioni esatte su come procedere in questo caso.

Inoltre, anche i lavoratori autonomi che entro la data del 30 novembre procederanno alla richiesta del bonus €200 insieme al bonus 150 euro, dovranno sapere che i tempi di erogazione dell’INPS ancora per il momento non sono stati stabiliti.

L’unica cosa certa è che si andrà a procedere in ordine cronologico e quindi, in poche parole, chi effettua la domanda per prima potrà vedere accreditata l’indennità prima degli altri.