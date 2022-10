Pellicola trasparente, perché inserirla nel freezer: davvero geniale

La pellicola trasparente è una grande amica in cucina, ma quasi nessuno sa che metterla in freezer risolve non pochi problemi. Ecco perchè dovremmo farlo tutti.

La pellicola trasparente si usa in cucina sempre ed è un’ottima alleata per la conservazione dei cibi come la carta stagnola o quella bianca da forno. Questa pellicola è stata studiata per isolare i cibi dall’aria, dedicata ad alcuni alimenti specifici.

È un ottimo strumento di uso quotidiano che non è sempre facilissimo da utilizzare. La difficoltà più grande è che si appallottola e le mani non riescono spesso a districarsi: avete mai notato che nei ristoranti sono soliti usare un macchinario apposito per non impazzire e non sprecare un prodotto comunque non sempre economico?

Per questo motivo vogliamo svelarvi un piccolo trucco casalingo che stanno già facendo in tantissimi e che potremmo usare tutti da oggi in poi.

Che cos’è la pellicola per alimenti?

Facciamo un piccolo focus sulla pellicola per alimenti trasparente, sempre presente in cucina per la conservazione corretta degli alimenti. Questi sono Materiali a Contatto con Alimenti – MOCA – e ci sono dei fattori che devono seguire al fine di seguire le normative italiane vigenti.

Tutti i materiali di fabbricazione dei MOCA possono essere differenti come metallo, gomma, plastica e silicone per fare qualche esempio seguendo il regolamento dell’Unione Europea per la fabbricazione.

Bisogna garantire uno standard di sicurezza come stabilito dal Regolamento n° 1935/2004. I fattori da tenere in considerazione sono:

Tutti i materiali non dovranno mai rilasciare dei componenti – anche minuscoli – che possano mettere in pericolo la salute degli esseri umani

– anche minuscoli – che possano mettere in pericolo la salute degli esseri umani Tutti i materiali di composizione non dovranno causare alcuna modifica su aspetto, gusto e odore dell’alimento conservato.

In linea generale possiamo dire che la pellicola per gli alimenti viene fabbricata in PVC con polivinile o polivinilcloruro oppure in PE ovvero polietilene. La prima ha sollevato non poche polemiche negli anni passati, considerando che potesse lasciare alcuni residui sui cibi altamente pericolosi.

La PE è meno flessibile e non è adatta per i cibi secchi, anche se chimicamente è la più consigliata anche quando c’è un contenuto di grassi o alcol. Inoltre, la pellicola è ideale per la conservazione di formaggio – carne – salumi – insaccati.

Perché mettere la pellicola trasparente in freezer prima di usarla

Quando si acquista la pellicola trasparente, si possono avere delle problematiche per maneggiarla e fare in modo che si posi sugli alimenti in maniera corretta. Il prodotto deve essere messo in freezer e sarà facilissimo da usare – maneggiare – tagliare e stendere.

È un trucco semplice che non comporta alcuna perdita di tempo, considerando che l’elettricità statica viene eliminata dal freddo e rende il suo utilizzo facile senza alcuno stress.

Ovviamente la pellicola non sarà fredda ma acquisterà calore, potendo conservare il cibo isolato dall’aria. Il consiglio è quindi quello di mettere la pellicola nel freezer prima dell’uso per cinque minuti.