A UeD scatta la rissa al trono over: si mette di mezzo pure Maria | VIDEO

A Uomini e Donne due protagonisti del trono over sono stati protagonisti di una rissa e per placare gli animi è dovuta intervenire Maria De Filippi. Ecco il video.

Uomini e Donne è un programma televisivo di Canale 5 tra i più visti da parte del pubblico a casa e tra i più longevi nella storia della televisione italiana a tal punto da aver superato i 20 anni di messa in onda.

Lo show nasce nel 1996 ma il format era completamente diverso da quello che conosciamo adesso che invece vede la presenza di uomini e donne che cercano di trovare l’amore della propria vita.

Uomini e Donne: la rissa sfiorata

Fino ai primi anni 2000, invece, venivano invitati in studio coppie di coniugi che parlavano de loro problemi di coppia e tutto il pubblico poteva intervenire e nasceva un confronto tra loro e la gente presente in studio.

Solo successivamente, dopo che un uomo mise a disposizione un costosissimo anello da regalare a colei che si sarebbe presentata all’interno del programma per diventare la sua compagna, reduce dal successo di ascolti ottenuto, si decise di optare per la formula dating che è rimasta attiva fino ad oggi all’interno dello show.

Seppur molte coppie hanno trovato l’amore mettendo su famiglia all’interno del programma, altre sono scoppiate ma puntualmente i loro protagonisti tornano all’interno del programma per trovare una nuova persona con cui sperare di trascorrere il resto della loro vita.

Tra questi c’è Gemma Galgani che da oltre 10 anni presiede sulle sedie del programma e dopo aver trovato vari amori sembra non avere fortuna per far in modo che le sue storie rimangano ben salde.

Oltre lei ci sono anche Riccardo Guarnieri ed Ida Platano, i due sono stati una coppia ben solida ma che ha sempre avuto problemi ed assieme hanno anche partecipato ad un’edizione di Temptation Island.

Dalla scorsa stagione però, tra i due sembra non esserci un attimo di pace e la stessa Maria De Filippi non è riuscita a placare Riccardo che si è sempre mostrato irrequieto e pronto a volersi dare una giustificazione.

Quello che è successo nelle ultime puntate di Uomini e Donne però nessuno poteva immaginarselo e Maria De Filippi e la redazione sono dovuti intervenire per evitare il peggio.

Lo scatto d’ira inaspettato

Inizialmente è stata mostrata una clip di Riccardo con Ida e di un loro confronto e successivamente la donna ha ammesso al suo ex di non aver ricevuto da lui le attenzioni che sperava.

Riccardo, ha invece sempre detto che più di quello che ha fatto per lei non sa cosa fare e che se lo vuole accettare lui è fatto così in quanto pensa di aver già dimostrato quello che prova nei suoi confronti.

La donna, durante questa stagione, ha accettato di frequentare anche altri due uomini Giuseppe e Claudio e quest’ultimo mentre era in corso la discussione tra Riccardo ed Ida è intervenuto più volte.

Ad un certo punto Riccardo ha perso le staffe e si è alzato andando a scontrarsi faccia a faccia con il cavaliere e Ida si è alzata per placare l’uomo pugliese a tal punto che la stessa Maria De Filippi ha dovuto riprendere l’uomo.

Successivamente, Guarnieri è stato allontanato dallo studio per evitare che tra i due potesse nascere una rissa visto che entrambi sembrano avere un carattere molto fumantino.

Sul web sta facendo il giro il video dello scatto d’ira di Riccardo e molti telespettatori lo hanno trovato un tantino esagerato e credono che l’uomo dovrebbe darsi una calmata anche perché negli ultimi tempi, secondo alcuni utenti, il cavaliere non sta facendo delle mosse giuste e risulta poco credibile a tutto quello che dice.

D’altro canto, Claudio non è ben visto da Tina Cipollari, che crede che l’uomo è interessato ad Ida solo per far parlare di lui, mentre al contrario Gianni Sperti crede nelle intenzioni del nuovo corteggiatore del programma.