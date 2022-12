Pavimento profumatissimo per 3 giorni di seguito, il segreto delle casalinghe

Come avere un pavimento profumatissimo per 3 giorni? Con il segreto delle casalinghe è presto fatto: da copiare subito.

Avere un pavimento profumatissimo e pulito per tre giorni di seguito è il sogno di tutti, soprattutto per chi non ha il tempo da dedicare alle faccende di tutti i giorni. Le superfici di un pavimento domestico andrebbero igienizzate e pulite tutti i giorni, proprio perché sono a stretto contatto con germi e batteri. C’è un rimedio infallibile delle casalinghe che permette di avere le superfici pulitissime e anche profumatissime, con un solo passaggio, per tre giorni consecutivi.

Pavimento sporco, i rischi per adulti e bambini

Il pavimento è spesso e volentieri sottovalutato e messo da parte, con una pulizia media che viene effettuata una volta al giorno. Nella maggior parte dei casi si passa la scopa o l’aspirapolvere al mattino e alla sera, lasciando la pulizia massiva con detergenti di vario tipo a fine settimana.

In realtà, questa è una superficie che entra in contatto continuamente con germi e batteri che possono a lungo andare creare non solo puzza e sporco ma anche allergie e irritazioni di vario tipo. Se in casa ci sono dei bambini, questi corrono e afferrano tutto ciò che è cade per terra maneggiandolo e mettendoselo in bocca.

Stesso discorso se in casa ci sono degli amici a quattro zampe, che corrono e camminano sul pavimento lasciando impronte, bave, peli e pezzetti di cibo. Gli adulti non sono da meno, calpestando le piastrelle con scarpe di ogni tipo arrivando anche da fuori casa. Questo significa che ogni giorno il pavimento andrebbe aspirato, igienizzato e pulito nel migliore dei modi. Non tutti hanno il tempo di farlo, per questo motivo le casalinghe hanno svelato il loro metodo per aver la superficie perfetta per tre giorni consecutivi.

Pavimento profumatissimo: il metodo delle casalinghe

Tutti in casa hanno un mocio per lavare per terra, ma anche questo potrebbe essere un vettore di germi e batteri mentre si passa sul pavimento per pulirlo. Le casalinghe consigliano di usare il sale per due motivi principali che porteranno ad avere igiene, profumo e pulizia per tre giorni.

Il sale, come sappiamo, non è solo un gradito insaporitore per i piatti ma anche un rimedio naturale da impiegare in ogni modo possibile. In questo caso, le esperte del pulito consigliano di prendere del sale grosso e strofinarlo completamente sul mocio. Subito dopo immergerlo nell’acqua tiepida e passare il mocio sulla superficie (prima passata).

Questo rito ha un doppio effetto: il sale funge da scrub per lo straccio eliminando germi e batteri, ma pulisce anche completamente una superficie sporca. Subito dopo, prendere nuovamente dell’acqua tiepida e aggiungere un cucchiaio di sale fine con un olio essenziale a scelta.

Munirsi del mocio e strizzarlo bene, per poi dare una seconda passata sul pavimento pieno di germi e batteri. Con questo facile gesto si potrà avere un pavimento profumatissimo, igienizzato e anche pulito per ben tre giorni.