Perché le tazze di Ikea hanno una tacca sul fondo? Svelato il mistero

Tazze di Ikea, perché hanno una tacca sul fondo? Ci avete mai fatto caso? Svelato finalmente il mistero. Non ci credereste mai perché sono state realizzate in questo modo.

Chi non possiede o non ha mai regalato una delle classiche tazze del colosso svedese IKEA? Avete mai fatto caso che sul fondo hanno una tacca? Ecco per quale ragione.

Accessori IKEA, non solo design ma tanta funzionalità

IKEA è il famoso colosso svedese conosciuto in tutto il mondo, che si occupa della progettazione e vendita al dettaglio, di materiali ecosostenibili e perlopiù in legno, da utilizzare per arredare le nostre case.

Chi non ha mai fatto un giro tra i reparti del famoso negozio del nord Europa? Tra librerie, divani, letti, sedie e scrivanie ma anche cucine, ci si può aggiudicare prodotti di ottima manifattura a prezzi sicuramente convenienti.

Ad attirare l’attenzione però, è soprattutto la cura dei dettagli che il colosso svedese mette nei prodotti che realizza. Ciò che trovate in vendita in un negozio IKEA, non c’è da nessun’altra parte, proprio per via delle piccole caratteristiche con cui determinati oggetti vengono realizzati.

Prendiamo per esempio in considerazione le tazze. Chi non ha mai acquistato o regalato una tazza IKEA? Sicuramente tutti ne avrete vista qualcuna. Ebbene, avete fatto caso che tutte (o quasi) le tazze del famoso colosso svedese hanno una tacca sul fondo? Svelata finalmente la ragione.

Perché le tazze di IKEA hanno una tacca sul fondo

Tazze, che passione! Chi le colleziona avrà sicuramente nella propria credenza anche qualcuna di quelle prodotte dal famoso colosso svedese. Avete però notato che le mug di IKEA sono diverse rispetto alle altre?

Sicuramente avrete fatto caso che presentano una scanalatura alla base. Per quale ragione? Svelato finalmente il mistero. Sono anni che i consumatori si chiedono come mai le tazze di IKEA abbiano queste tacche sul fondo e diverse sono state le ipotesi avanzate.

C’è chi per esempio, ha spiegato che probabilmente si tratta di un dettaglio di design, chi invece ha dichiarato che quella scanalatura serve per non far slittare la Mug sulle superfici e chi, ancora, per infilare le tazze una sopra l’altra.

Nessuna di queste ipotesi è però corretta. La risposta giusta la fornisce IKEA che ha finalmente svelato il mistero. Il colosso svedese ha sorpreso tutti con la sua spiegazione. L’azienda ha deciso di realizzare le tazze con delle scanalature sulla base, per una ragione ben precisa: affinché esse siano funzionali in lavastoviglie.

Ebbene sì, questa è la ragione: le tazze di IKEA che presentano le tacche sul fondo, possono essere messe capovolte in lavastoviglie evitando che così l’acqua di ricircolo si vada a ristagnare sul fondo.

Il fatto che la tazza sia poi composta da quella tacca, consente anche una asciugatura rapida e corretta dell’oggetto: a fine del ciclo di pulizia, l’acqua infatti non tenderà a ristagnarsi sul fondo della tazza ma a scivolare via.

Alcune mug IKEA hanno soltanto una tacca sul fondo, altre invece presentano più scanalature. Anche in questi ultimi casi, IKEA ha sottolineato che non si tratta semplicemente di una scelta di design ma anche dettata dal fatto di voler rendere la tazza ancora più utile e funzionale nel caso si optasse di lavarla in lavastoviglie.

Insomma, questa attenzione ai dettagli è davvero il fiore all’occhiello del colosso svedese che sembra non sbagliare mai un colpo. IKEA ci tiene ai suoi prodotti e soprattutto al feedback positivo dei consumatori.

Vi facciamo notare però una cosa particolare: non tutte le tazze hanno queste scanalature sul fondo ma ci sono solo alcune collezioni come VARDERA, VARDAGEN e MEDLEM che le presentano.