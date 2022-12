Pavimenti gelati, con una goccia di questo addio per sempre al freddo

In inverno i pavimenti gelati sono insopportabili, ma con una sola goccia di questo non ci saranno più problemi e addio freddo.

Durante l’inverno è impossibile camminare con i piedi scalzi anche solo per pochissimi minuti. Le superfici del pavimento sono freddissime, nonostante ci siano i termosifoni accesi e la stanza raggiunga una temperatura gradevole in ogni ambiente della casa. Purtroppo, il pavimento in inverno resta freddo soprattutto se non si ha una tipologia di riscaldamento apposito che riscalda anche le superfici in pochi secondi. Gli esperti hanno individuato un metodo facile e veloce, oltre che economico, per riscaldare il pavimento durante il gelido inverno.

Riscaldare il pavimento gelato: metodo e ingrediente da usare

Se il pavimento è gelido in inverno, la prima cosa da fare è togliere tutta l’umidità che si è accumulata e cercare di non far prolificare germi-batteri e tantomeno muffe di ogni tipologia. È facile da usare, infatti basterà sciogliere un solo cucchiaio in un secchio pieno di acqua calda aggiungendo una goccia di olio essenziale agli agrumi e una goccia di succo di limone bio.

Questi ingredienti mescolati insieme assorbono l’umidità che c’è sul pavimento, rendendo immediatamente pronto a ricevere il calore.

Sole e acqua calda: come riscaldare le superfici

La luce del sole è il primo amico che bisogna considerare per riscaldare casa e superfici in maniera del tutto naturale. Se si lasciano entrare i raggi dalle porte e dalle finestre, in pochi minuti il pavimento si riscalderà: aprire le tapparelle e lasciare aperte le tende è un modo per sfruttare il calore del sole, anche quando è inverno.

Un altro piccolo rimedio, già visto in parte sopra, è quello di usare sempre l’acqua calda per pulire i pavimenti alimentando il flusso del calore. Quindi, ogni volta che si procede con la pulizia delle superfici, si dovrà usare l’acqua calda aiutandosi con mezzo bicchiere di aceto di vino bianco insieme a tre gocce di olio essenziale alla lavanda.

Un discorso a parte per le luci artificiali, infatti quando non si può più usufruire della forza naturale del sole anche i Led possono fare la loro parte. Accedendo le luci nelle ore più buie, si potrà avere un riscaldamento diretto del pavimento soprattutto se le luci sono dirette.

Il metodo del panno per riscaldare il pavimento: togliamo freddo e umidità

Gli esperti consigliano inoltre il metodo del panno, per riscaldare la casa in pochi minuti igienizzando le superfici nello stesso momento. La prima cosa da fare è passare la scopa o l’aspirapolvere, eliminando ogni tipo di detrito e polvere.

Subito dopo si ha bisogno di:

750 ml di acqua caldissima

25 ml di sapone di Marsiglia

5/6 gocce di olio essenziale alla lavanda

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Bicarbonato e sapone di Marsiglia dovranno essere sciolti nell’acqua calda, mescolando sino a quando non si ottiene una soluzione unica. Aggiungere l’olio essenziale e mettere tutto dentro il vaporizzatore.

Inumidire delicatamente un panno e poi strizzarlo con acqua calda, passando il tutto sulle superfici per riscaldarle: addio pavimenti gelati.