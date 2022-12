Flavio Insinna, avete visto che splendida casa? Ecco dove vive | FOTO

Flavio Insinna vive in una splendida casa che mostra spesso sui social e che condivide con sua moglie e i suoi pelosi.



Uno dei conduttori televisivi di punta della Rai, molto apprezzato da gran parte del pubblico è Flavio Insinna, che è tornato nella nuova stagione televisiva con una nuova edizione de L’Eredità.

Il presentatore ha cominciato la sua carriera come attore intrepretando tanti ruoli che sono diventati iconici e a cui i telespettatori si sono affezionati come quello del Capitano Anceschi nella fiction Don Matteo.

Flavio Insinna: ecco dove vive il famoso conduttore

Nella sua carriera ha avuto modo di prendere parte a tanti film diventati oggi dei cult della cinematografia italiana e ha prestato il suo volto ad alcuni biopic targati Rai dove ha interpretato personaggi italiani che hanno fatto la storia del nostro Paese.

Dal 2006 comincia la sua avventura come presentatore diventando il conduttore del game show Affari Tuoi per poi prendersi una pausa dalla televisione tornado al teatro, la sua prima grande passione.

Dopo aver calcato palchi prestigiosi, ritorna alla conduzione del programma dal 2014 fino al 2017 ed è proprio qui che il programma Striscia la Notizia lancia un fuori onda dove offende una concorrente.

Nonostante l’indignazione iniziale da parte dei telespettatori, Insinna sembra essere stato perdonato e successivamente è stato promosso a conduttore del programma L’Eredità rimasto orfano dopo la morte di Fabrizio Frizzi.

In questi anni, Insinna è stato anche commentatore di alcune edizioni dell’Eurovision Song Contest insieme a Federico Russo per poi diventare uno dei giudici del programma condotto da Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato.

Proprio durante la terza edizione di questo programma, sul web girava voce di una sua discussione avuta nel backstage con la collega Caterina Balivo, anche lei giudice dello show in questione.

La casa del presentatore

Sembra che tra i due non corresse buon sangue per via del fatto che la Balivo sarebbe diventata la nuova conduttrice de L’Eredità, ma questo non è accaduto visto che Insinna è rimasto al suo posto e la presentatrice è passata a La7.

Ma in molti si sono chiesi dove vive un conduttore e attore come Flavio Insinna e la risposta non è difficile da scoprire in quanto il presentatore spesso pubblica sui suoi profili social foto e video nella sua casa.

Da quello che possiamo vedere, Insinna vive in una casa semplice che non ha chissà quali arredamenti sofisticati ma anzi possiamo notare un divano molto comune e dei mobili che si rifanno agli anni ’80 e ’90.

Possiamo notare come sono presenti degli animali e attorno agli elementi di arredo dei decenni prima citati ci sono alcuni oggetti di design moderno che vanno ad intersecarsi perfettamente con lo stile vintage.

In questo modo, Insinna, vive in una casa che è un mix tra vecchio stile, anche se non molto lontano dai nostri giorni e modernità stando ben attento alla comodità senza strafare sul lusso e sulla pretenziosità.

Facendo un giro sulle pagine social del conduttore, potremo notare anche altri dettagli della sua abitazione che condivide con Adriana Riccio, compagna conosciuta durante Affari Tuoi quando quest’ultima era concorrente.