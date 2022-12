Grosseto, trovato il corpo senza vita di Alessio Bondani

By

Si respira un’aria triste oggi a Gavorrano, provincia di Grosseto, dove il 35enne Alessio Bondani è stato trovato senza vita poche ore fa.

La denuncia della scomparsa dell’uomo era scattata venerdì e subito sono iniziate le ricerche.

La scomparsa di Alessio Bondani

Alessio Bondani era un padre di famiglia che lascia moglie e due bambini piccoli. Sparito nel nulla venerdì scorso quando non era tornato a casa, sono stati proprio i suoi familiari a rivolgersi ai Carabinieri di zona per denunciare il fatto, allarmati anche dal dettaglio del suo cellulare che squillava a vuoto senza che nessuno ricevesse risposta alle continue chiamate.

Subito si sono mobilitate le ricerche, in cui le autorità hanno battuto a fondo le zone della frazione di Gavoranno, a partire da quelle in cui solitamente il ragazzo era solito andare ma l’attività di ricerca ovviamente è stata condotta ad ampio spettro e non si è lasciato nulla al caso, quindi ogni area è stata controllata, anche quelle più impensate.

Molti hanno lanciato diversi appelli su Facebook per chiedere a chiunque sapesse qualcosa, anche il minimo dettaglio, di dichiarare tutto ai Carabinieri per aiutare le ricerche. Sempre sui social, a partire dal giorno dopo, ci saranno messaggi degli amici in cui lo ricordano con tanto affetto e bellissime parole.

Il ritrovamento

L’attività così intensa portata avanti dalle autorità con l’aiuto dei cittadini e dei volontari, non ha prodotto inizialmente risultati ma poi c’è stata una segnalazione 24 ore dopo la scomparsa. La salma è stata rinvenuta da alcuni passanti nel tardo pomeriggio di ieri.

Sul posto sono giunti anche i soccorritori sanitari ma per Alessio non c’era nulla da fare e il personale medico, intervenuto con l’automedica, ha solo potuto constatarne il decesso.

La notizia del ritrovamento del giovane senza vita ha scosso tutta la comunità poiché era molto conosciuto e ben voluto, appartenente a una famiglia del luogo che per anni aveva gestito il Bar Sport, dove alle volte capitava di incontrare anche lui dietro al bancone insieme al padre che oggi non c’è più. Si Indaga per capire le cause del decesso e la dinamica di quello che può essere accaduto.

Alessio era all’interno della sua auto, in una zona boschiva accanto a un laghetto, vicinissimo al Pelagone, un resort che si trova a Bagno di Gavorrano.

Ora le forze dell’ordine dovranno cercare di far luce su quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi poiché le indagini sono solo nella fase iniziale.

La pista più battuta dagli inquirenti è quella del malore, infatti da una prima ispezione cadaverica sembra che non ci siano segni evidenti di ferite sul corpo.

Il pm disporrà in queste ore l’autopsia per accertare i fatti e fare luce su questa morte improvvisa e per ora, inspiegabile, del 35enne.