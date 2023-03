Donald Trump è stato incriminato per il caso Stormy Daniels

By

Donald Trump ha raggiunto un altro record negativo nella sua carriera, infatti è il primo ex presidente americano incriminato.

Alla luce di ciò che è emerso dalle indagini per la relazione con la pornostar Stormy Daniels, è stato accusato di ciò che da tempo leggevamo nei giornali di cronaca, ovvero che l’avrebbe pagata somme molto ingenti per il suo silenzio. A riportare la notizia odierna è stato il New York Times citando alcune fonti ufficiali.

Donald Trump incriminato

Il Gran Giurì di Manhattan ha deciso di incriminare per frode l’ex presedente americano Donald Trump, in relazione alla vicenda del pagamento della ex pornodiva Stormy Daniels.

Con la svolta avvenuta oggi, il tycoon è il primo ex presidente nella storia americana ad essere incriminato ufficialmente. L’inchiesta va avanti e più gli inquirenti indagano, più emergono dettagli preoccupanti.

Trump avrebbe comprato il silenzio della donna e avrebbe detratto le somme versate dalle sue dichiarazioni fiscali, questo rende tutto ancora più grave perché quindi significherebbe che sono state dichiarate informazioni finanziarie false.