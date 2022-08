Partono i trek ambientali in Italia. Ecco come partecipare

A Roma riaffiora la voglia di scoprire o meglio riscoprire la natura. Partono infatti nella Capitale i trek ambientali, così da poter passare una giornata immersi nel verde dei nostri territori. Ecco come partecipare e in cosa consistono.

Da troppo tempo l’uomo sfrutta e maltratta la natura che ci ha sempre regalato tanto. Nasce così la voglia di riscoprire la bellezza di questa natura che ci circonda. Ecco che la Capitale si porta avanti, organizzando dei treck ambientali.

Sono state scelte diverse date e svariati percorsi tra i quali scegliere. Per prenotarsi a questa immancabile avventura basterà solo inviare una mail all’indirizzo trekambientali@comune.roma.it e specificare il proprio nominativo, il numero di partecipanti e indicare il proprio recapito telefonico così da essere inseriti nella lista.

Inoltre è stato attivato un numero telefonico proprio per potersi informare e prenotare questa magnifica escursione.

L’iniziativa a Roma

A Roma sarà possibile non solo passare una giornata nel verde ma anche e soprattutto godere dei magnifici luoghi di Roma. Sono state infatti organizzate diverse visite guidate che si terranno principalmente in alcuni parchi e ville di Roma.

Ogni luogo scelto per l’iniziativa presenta un percorso didattico studiato a posta per queste giornate all’insegna del verde. Vi sono anche diverse visite con relativa spiegazione storico-botanica.

Ci si soffermerà soprattutto sulle specie più significative del luogo, andando a valorizzare le particolarità e le rarità presenti sul nostro territorio. Protagonisti certamente saranno alcuni alberi monumentali famosi anche per le loro dimensioni.

Date tariffe e itinerari proposti

Le tariffe scelte per i trek ambientali partono da un minimo 6 euro a persona, ma sarà possibile ricevere uno sconto se si organizzano gruppi di almeno 25 persone. Per le scuole, i soggetti che presentano disabilità, i ragazzi fino a 14 anni e gli over 65 l’ingresso sarà invece gratuito.

Sarà possibile acquistare i biglietti comodamente da casa tramite il sito Servizio Riscossione Reversali (comune.roma.it).

Per il mese di agosto non è possibile prenotare in quanto l’iniziativa partirà da settembre. Prima di allora è però concesso acquistare il biglietto per le date disponibili di settembre.

Per quanto riguarda gli itinerari scelti è possibile scaricare la brochure sul sito del Comune di Roma. I luoghi però che saranno visitabili sono principalmente parchi, ville e giardini. Immancabile quindi una Passeggiata al Pincio o nell’immensa distesa di verde di Villa Doria Pamphilj.

Per qualsiasi informazione a riguardo o per prenotare un trek ambientale sarà possibile contattare il numero reso disponibile per l’evento dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.