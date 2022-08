Meteo, in settimana temporali e maltempo: peggioramenti da martedì

Maltempo in Italia a partire da martedì, a causa di un campo di alta pressione. Temporali e piogge da nord a sud: ancora peggioramenti per tutta la settimana

Fine agosto all’insegna dei temporali in Italia, dopo i miglioramenti della scorsa settimana. A partire da martedì ancora peggioramenti in tutta la Penisola. Allerta gialla in otto regioni, tra Basilicata, Marche, Abruzzo, Molise, Piemonte, Piemonte, Puglia e Umbria. Violente grandinate nelle ultime ore in Toscana e in Salento.

Meteo, ancora peggioramenti e temporali in settimana

Estate finita in anticipo, anche se segnali di ripresa si erano visti nella scorsa settimana, la fine di agosto e l’inizio di settembre saranno caratterizzati da maltempo in tutta Italia. La causa, secondo gli esperti, è da trovarsi in un campo di alta pressione proveniente dalle Azzorre.

Lo ha annunciato il direttore de Il Meteo.it, che ha parlato di forti perturbazioni a causa dell’alta pressione proveniente il Nord Atlantico isolando. Da martedì dunque i primi temporali investiranno il centro nord, per poi spostarsi anche nelle regioni centro meridionali. Spesso i temporali saranno accompagnati da grandinate e trombe d’aria.

Temprali lievi oggi, lunedì 29 agosto, al sud, mentre peggiorerà da domani al nord. Il centro e il sud Italia rimarranno invece soleggiati. Si aspettano temprali per mercoledì in Puglia e in Basilicata. Fino a sabato da giovedì altre nubi temporalesche invaderanno il centro nord.

Maltempo su tutta la Penisola: allerta gialla in 8 regioni

Trombe d’aria a Massa, terribili grandinate in Salento. In Campania nella giornata di oggi è allerta temporali, fino alle 21 a partire dalle 14 del pomeriggio. La protezione civile ha istituto allerta gialla.

Una situazione che su tutto lo stivale rischia di essere ancora compromessa dal cattivo tempo, caratteristico dell’ultima parte di agosto.

Le elevate temperature delle acque in Sicilia hanno provocato temporali e piogge nella giornata di ieri, anche se le previsioni aveva parlato di ingenti piogge nella parte occidentale, rimasta poi all’asciutto.

Anche la Toscana è stata martoriata dalle grandinate, dove sono cadute dal cielo delle vere e proprie biglie. Per la prossima settimana sarà allerta meteo gialla in 8 regioni: Basilicata, Marche, Abruzzo, Molise, Piemonte, Piemonte, Puglia e Umbria.

In Puglia 13 tempeste di fulmini e diversi tornadi hanno causato, secondo Coldiretti danni all’agricoltura per 300 milioni di euro. La media dei fulmini, in aumento rispetto al 2021, è dell’83%. Le perdite, fa sapere ancora Coldiretti, tra grandinate, bombe d’ acqua e tempeste hanno causato quest’anno perdite per circa 6 miliardi di euro.