Milik si presenta alla Juventus: “Posso giocare insieme a Vlahovic”

Dopo aver esordito nei minuti finali della sfida con la Roma di Jose Mourinho, oggi Arkadiusz Milik ha parlato per la prima volta da giocatore della Juventus rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione.



Il polacco è appena arrivato alla corte di Massimiliano Allegri con l’obiettivo di contribuire alla causa bianconera garantendo gol e aumentando il tasso tecnico della squadra che aveva bisogno di un’alternativa di spessore al bomber Dusan Vlahovic.

Arkadiusz Milik già con la maglia del Napoli aveva dimostrato di poter fare la differenza nel campionato italiano, con il Marsiglia ha segnato ben 30 gol in 50 partite ed ora è pronto al definitivo salto di qualità della propria carriera.

Nel finale di partita contro la Roma, il polacco è subentrato a Fabio Miretti facendo il suo esordio ufficiale con la maglia della Juventus e prendendosi subito l’ovazione da parte di un pubblico che si aspetta molto da lui in questa stagione.

Milik: “Posso giocare anche insieme a Vlahovic”

Durante la conferenza stampa Arkadiusz Milik ha tolto ogni dubbio dicendo di essere a tutti gli effetti una prima punta ma di avere tutte le caratteristiche per essere anche un possibile partner offensivo di Vlahovic e non soltanto un’alternativa.

Come sottolineato dallo stesso attaccante infatti Vlahovic ha caratteristiche simili a quelle di Robert Lewandowski, calciatore con il quale da anni forma uno splendido tandem offensivo con la maglia della nazionale polacca.

Milik ha elogiato il club bianconero ricordando le tante sfide disputate contro la Juventus ai tempi in cui militava nel Napoli, club che gli ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare anche nel campionato italiano.

A Torino il numero 14 troverà Wojciech Szczęsny, suo compagno di squadra in nazionale, che lo aiuterà ad ambientarsi il prima possibile alla Continassa.

Come ribadito anche dallo stesso Allegri l’ex attaccante del Marsiglia sarà una risorsa importate per la Juventus che punta ad avere alternative importanti in una stagione che si preannuncia estremamente competitiva e difficile da gestire.

Milik potrebbe avere una chance dall’inizio già nella sfida di mercoledì contro lo Spezia, match che diventa importante per la Juventus che ha bisogno di una vittoria dopo il doppio pareggio ottenuto con Sampdoria e Roma.

Dopo aver convinto con la maglia del Marsiglia, Arkadiusz Milik ha finalmente l’occasione di mettersi alla prova in un top club europeo con l’obiettivo di conquistarsi il riscatto (fissato a 7 milioni) e prendersi la titolarità dell’attacco bianconero.