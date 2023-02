Parte il nuovo bonus da 600 euro, come funziona, i requisiti e a chi spetta

Nuovo bonus da 600 euro per una determinata categoria di persone, che potranno richiederlo solo se in possesso di questi requisiti.

C’è un nuovo bonus da 600 euro che è stato studiato appositamente per andare ad abbracciare una determitata categoria. Il Governo ha voluto quindi mettere l’accento su un bisogno primario per alcune persone, aiutando loro con la possibilità di ricevere un aiuto con una cifra da non sottovalutare. I tempi sono cambiati e non si può più far leva solo sulle proprie forze economiche: ma solo chi presenta questi requisiti potrà richiedere il sussidio. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo bonus.

Bonus da 600 euro, a chi è rivolto?

Il Governo ha voluto, come anticipato, studiare differenti tipologie di aiuti e bonus per la popolazione. Questi sono nati durante il periodo del Governo Draghi e poi presi in adozione anche dal nuovo Governo Meloni tra rettifiche e revisioni di ogni tipologia.

Una revisione doverosa per abbracciare categorie di diverso tipo, senza lasciare nessuno a bocca asciutta. In questo caso si parla delle persone che hanno necessità di avere assistenza domiciliare a seguito dei problemi motori oppure di salute. Purtroppo, la maggior parte dei soggetti che ne hanno necessità non sono in grado di potersi pagare un professionista dedicato, per questo motivo il bonus corre in aiuto e funge da materasso con una somma di 600 euro.

Durante questo nuovo anno è arrivato il bonus per assistenza domiciliare, dedicato a tutti i soggetti che non sono autosufficienti e non possono affrontare spese di questo tipo. Un aiuto importante che potrà offrire un sospiro di sollievo a moltissime famiglie italiane.

Come fare domanda e quali sono i requisiti principali

Le domande per ricevere questo aiuto in denaro si possono presentare, in quanto aperte già dal 31 gennaio 2023 in poi. Viene finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, con somma erogabile ogni mese per due anni al massimo.

Ovviamente, i soggetti che richiedono questo bonus non dovranno percepire altri aiuti o sostegni pubblici o comunque assistenze domiciliari di vario genere. La domanda, inoltre, dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 aprile 2023.

Vengono comunque offerte altre finestre per la richiesta di questo aiuto:

Dal primo maggio sino al 31 luglio 2023

Dal primo agosto sino a fine ottobre 2023

Dal primo novembre sino a fine gennaio 2024.

Questo bonus al momento non è per tutti ma introdotto dalla Regione Piemonte. Nel momento in rivelasse uno strumento utile per molti soggetti, potrebbe essere preso in considerazione da molte Regioni italiane.

Gli interessati potranno ricevere 600 euro al mese per l’assistenza domiciliare con contributo per due anni. Questi soldi serviranno ad ottenere dei servizi per persone disabili o anziane che non sono autosufficienti, con ISEE non superiore a 50.000 euro e domicilio/residenza nella Regione Piemonte.

La domanda può essere fatta direttamente sulla Piattaforma Piemonte TU facendosi aiutare da un Caf o da un rappresentante esperto, tramite SPID oppure CNS oppure CIE.

I requisiti che si aggiungono a quanto sopra evidenziato sopra sono: