Parte il bonus cellulare, ma non spetta a tutti: chi può presentare domanda

Vi sveliamo cos’è il bonus cellulare e chi può presentare la domanda. Nessuno si aspettava di poter ottenere tale agevolazione.

Ecco chi è che potrà beneficiare del bonus cellulare, un beneficio che spetta soltanto ad alcuni cittadini italiani.

Bonus cellulare, ecco cos’è

Non tutti ne sono a conoscenza, ma è finalmente disponibile il bonus cellulare, un beneficio che permette a chiunque acquisti un nuovo smartphone di ottenere una detrazione del 19% sul costo.

Si potrà usufruire dell’Iva ad aliquota agevolata del 4%, invece di acquistare il prodotto con l’ordinario ammontare del 22%.

Se, per esempio, volete acquistare un telefono del valore di 1000 euro con un Iva del 22%, quindi di 220 euro, usufruendo di questo bonus acquisterete lo stesso smartphone al costo di 780 euro + l’iva del 4%, per un totale di 811,20 euro.

Si tratta di un risparmio di quasi 200 euro per telefoni che vengono venduti in vari negozi, anche online, come ad esempio quelli di Amazon e di Apple.

Peccato, però, che non tutti possano beneficiare di questo bonus. E’ accessibile soltanto per certi soggetti specifici. Ecco che di seguito vi sveliamo chi può presentare la domanda.

Chi può presentare la domanda per il bonus cellulare

I soggetti che possono richiedere il bonus cellulare sono quelli titolari della legge 104. Per poter richiedere il bonus, non bisogna fare altro che dimostrare al rivenditore autorizzato di essere titolare di questa legge.

Il documento che lo dimostra è una copia del certificato di invalidità funzionale permanente. Il certificato viene rilasciato dall’ASL e da altri centri competenti.

Dopo aver acquistato il prodotto, bisognerà presentare alcuni documenti all’ente preposto, in modo che ci permetta di ottenere la detrazione fiscale del 19%. I documenti in questione sono il certificato medico, che deve essere rilasciato dalla Commissione medica. Il certificato riconosce l’esistenza della disabilità e che di solito viene rilasciato dall’ASL e poi anche la fattura che dimostra di aver effettuato l’acquisto.

Sarà soltanto in questo modo che, una volta effettuata la dichiarazione annuale dei redditi, si potrà ricevere un rimborso dell’importo.

Il bonus cellulare è un’agevolazione introdotta in Italia per fornire assistenza ai cittadini disabili che hanno difficoltà a comunicare con gli altri. Questo bonus prevede la concessione di un’offerta di servizi cellulari a prezzi agevolati per aiutare i disabili a superare le barriere comunicative e sociali che spesso incontrano nella vita di tutti i giorni.

L’importanza del bonus cellulare per i disabili non può essere sottovalutata. In molti casi, le persone con disabilità fisiche o mentali hanno difficoltà a comunicare e ad interagire con il mondo esterno, causando isolamento sociale e altri problemi di natura psicologica. Il bonus cellulare aiuta a superare queste barriere, offrendo ai disabili un accesso facilitato alle tecnologie di comunicazione moderne.

Rappresenta un importante passo avanti verso una società più inclusiva e solidale, che riconosce le esigenze e le difficoltà delle persone con disabilità. Promuovere l’accesso alla tecnologia e alla comunicazione rappresenta un obiettivo importante per il miglioramento della qualità della vita dei disabili e per il loro benessere generale.