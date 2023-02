In un istituto superiore di Licata, Agrigento, è stata sfiorata la tragedia: un insegnante, che soffriva di depressione, si è lanciato dal terzo piano della scuola durante le lezioni.

Il docente in questione non insegnava in aula da ormai qualche mese, al momento della tragedia si trovava in biblioteca.

Licata, insegnante si lancia dal terzo piano della biblioteca

Sfiorata la tragedia stamattina presso l’Istituto d’istruzione superiore di Licata, in provincia di Agrigento. Le elezioni erano iniziate da poco, nelle aule erano presenti un centinaio di studenti, quando si è lanciato dal terzo piano un docente. L’uomo ha 47 anni e si è lanciato fuori dalla finestra della biblioteca della scuola, precipitando sul retro dell’edificio. L’insegnante fortunatamente è vivo nonostante l’impatto violento al suolo. Un’ambulanza è intervenuta sul posto immediatamente, era del 118 in servizio al pronto soccorso presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso, luogo in cui l’uomo si trova ricoverato in condizioni gravi. Nonostante ciò non è in pericolo di vita.

Per far chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto i carabinieri della compagnia di Licata sono già al lavoro. Non sembrano però esserci dei dubbi riguardo alla volontarietà del gesto compiuto dall’uomo. L’insegnante soffriva infatti di depressione e, per tale ragione, era stato esonerato recentemente dall’insegnamento e di conseguenza era stato applicato alle attività in biblioteca, dalle quali stanze questa mattina si è lanciato. Sono bastati pochi attimi perché l’atto venisse svolto, motivo per il quale nessuno è riuscito ad evitare il folle gesto del docente che, come sopra citato, è vivo anche se gravemente ferito.

Il docente è stato trasferito a Catania in elisoccorso, l’uomo è giunto inizialmente all’ospedale San Giacomo d’Altopasso a bordo dell’ambulanza ed i medici che erano in servizio al pronto soccorso lo hanno stabilizzato immediatamente, nonostante la gravità delle ferite riportate, tra cui una frattura del bacino. A tal proposito è stato consigliato il suo trasferimento all’interno di una struttura sanitaria di Catania, dove l’insegnante potrà ricevere le cure idonee per la guarigione.