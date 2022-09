Parquet pieno di graffi e ammaccature, il problema lo risolvi soltanto così: bastano 2 minuti

Quando il parquet pieno di graffi e ammaccature sembra da cambiare, in realtà bastano pochi e semplici gesti per renderlo come nuovo.

Il parquet è legno vivo e come tale deve essere nutrito continuamente. Inoltre è uno degli elementi della casa maggiormente delicati e, spesso, non si pone molta attenzione mentre si cammina o si spostano i mobili. Altresì importante è la sua pulizia, che deve essere svolta solo con prodotti delicati e naturali.

Ma nel momento in cui il parquet è pieno di ammaccature e graffi, cosa fare? Bastano pochi minuti.

Parquet, scelta vincente per la casa?

Quando si scelgono i pavimenti per la propria casa, moltissime persone optano per il parquet. Questo legno dalle essenze di nuance differenti offre una nota calda a tutta l’abitazione, dal marrone scuro sino al miele chiaro che illumina gli angoli delle stanze.

È un vero e proprio investimento di lunga durata e di ritorno, considerando che questo elemento conferisca un valore aggiunto alla casa in caso di vendita. Allo stesso modo è altamente delicato, questo significa che la sua pulizia e manutenzione dovranno essere specifici per il tipo di legno utilizzato. I prodotti scelti dovranno essere stati studiati appositamente, mentre i panni non dovranno avere basi corrosive.

Insomma, avere il parquet in casa è un vero impegno ma dona tantissime soddisfazioni. Nel momento in cui, per usura e incuria, si presenta pieno di graffi e ammaccature che cosa bisogna fare? Gli esperti rivelano come risolvere il problema in pochi minuti.

Parquet pieno di graffi, come renderlo nuovo

Come accennato, il passare del tempo, il parquet potrebbe essere pieno di graffi e ammaccature. La maggior parte delle persone pensa a cambiarlo quando invece alcuni piccoli gesti possono renderlo come nuovo.

Ci sono diverse realtà da prendere in considerazione ed è bene valutarle una per una:

Per i graffi superficiali sarà sufficiente usare dei prodotti specifici come gli spray. Si possono applicare su macchie, graffi, fori e per gli angoli scoloriti a disposizione in diverse nuance a seconda dell’essenza scelta;

sarà sufficiente usare dei prodotti specifici come gli spray. Si possono applicare su macchie, graffi, fori e per gli angoli scoloriti a disposizione in diverse nuance a seconda dell’essenza scelta; Per i graffi profondi e le crepe sul legno, si potrà ricorrere agli stick di cera appostiti per il legno. Come si usa? Prendere lo stick e scaldarlo mettendolo in acqua calda, subito dopo applicarlo sulle zone interessate. Una volta che la cera è asciutta, passare della carta abrasiva e lucidare con un panno di lana;

Per le ammaccature, il legno si recupera applicando uno straccio umido sulla parte danneggiata per poi passarci sopra il ferro da stiro caldo. L’effetto del calore ridurrà l’ammaccatura eliminando l’umidità che gonfia il legno.

Se una delle doghe risulta danneggiata è bene rivolgersi ad un professionista, così come se il parquet richiedere una aggiunta quando sollevato e scricchiolante. Sono casi particolari che potrebbero compromettere l’intera struttura, soprattutto in case esposte all’umidità. È possibile risolvere senza dover cambiare tutta la pavimentazione, facendo in modo che l’esperto individui la zona di interesse.

Per quanto riguarda la lucidatura avvalersi di prodotti specifici, come la cera se il parquet ha una finitura verniciata o un lucidante in caso di parquet naturale.