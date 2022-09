Le sanzioni rendono il viaggio dalla Russia un privilegio: voli a 2.000 euro

Russia: la restrizione dell’UE sui visti per i russi aggiunge un ostacolo a quello che è già un percorso ad ostacoli.

Il passaggio sul fiume Narva, confine naturale tra l’Estonia e l’Unione Europea e la Russia, ha ricordato quest’estate i vecchi film dei tempi della Guerra Fredda. Le dozzine di russi che viaggiavano sull’autobus hanno trascinato le valigie uno ad uno davanti alle guardie estoni mentre una rifugiata ucraina è stata interrogata davanti ai suoi due figli mentre fuggivano in Europa.

“Visitare l’Europa è un privilegio, non un diritto umano”, ha dichiarato il primo ministro estone Kaja Kallas

Quasi cinque ore bloccate lì, solo una tappa di un viaggio molto più lungo. Il viaggio da Mosca a Madrid, che in passato richiedeva quattro ore e mezza di volo diretto, ora richiede il pagamento di un volo proibitivo attraverso i pochi paesi rimasti non sanzionati dalla Russia, o la perdita di due giorni a tratta tra i treni, autobus e aerei. Cioè, quasi quattro giorni di vacanza se si aggiunge il viaggio di andata e ritorno.“Visitare l’Europa è un privilegio, non un diritto umano”, ha dichiarato il 27 agosto il primo ministro estone Kaja Kallas.

Il capo del governo estone è forse il leader che ha usato i termini più duri dei paesi del blocco comunitario che invocavano il divieto totale dei visti per i russi. Quell’argomento – che Kallas aveva già inserito in un tweet in precedenza – ha suscitato un’ondata di critiche in Russia, che ha accolto con evidente malcontento la decisione finalmente presa dall’Ue. Bruxelles non eliminerà del tutto la concessione dei visti, ma renderà molto più difficile, più lungo e costoso il loro ottenimento, sospendendo l’accordo del 2007 che facilitava l’elaborazione dei permessi di ingresso per i turisti russi nella zona Schengen.

Ottenere uno di questi visti non è stato finora eccessivamente difficile per i russi nonostante le sanzioni. Quello che le misure punitive dell’Occidente hanno già causato è che viaggiare è diventato un privilegio riservato a pochissimi cittadini del Paese a causa delle conseguenze dell’offensiva del Cremlino sull’Ucraina. Il blocco dello spazio aereo e le sanzioni hanno causato una tale carenza di voli che il solo biglietto per l’Europa può costare a un russo l’equivalente di due o tre mesi di stipendio, se non attraversa i confini terrestri con l’Estonia o la Finlandia.

Quelli che prima erano solo viaggi ora sono diventati un fastidioso percorso ad ostacoli. Quasi 400 chilometri separano San Pietroburgo da Tallin, ma ora ci vuole il triplo del tempo per arrivare. Gli aerei delle compagnie aeree russe non solo rischiano di essere bloccati quando atterrano nei Paesi che congelano i beni del Paese slavo, ma dall’adozione delle sanzioni, molti sono parcheggiati, avendo smesso di ricevere pezzi di ricambio. Tutto ciò ha causato un collo di bottiglia gigantesco dei pochi voli russi verso territori “sicuri”, come alcune nazioni mediorientali e la Turchia.

La conseguenza è che i prezzi sono saliti alle stelle: per esempio, viaggiare in Europa con scalo a Istanbul con una compagnia turca supera di gran lunga i 100.000 rubli, tra 1.500 e 2.000 euro al cambio attuale. “Per una famiglia con una ragazza, significa quasi 6.000 euro a viaggio”. Assoluta è anche l’incertezza sui possibili viaggi futuri.

Aliona ha pagato 3.500 euro a maggio a un’agenzia di visti per elaborare un permesso per studenti nella zona Schengen. Il processo è molto lento, a maggior ragione con le espulsioni negli ultimi mesi di diplomatici che hanno lavorato nei consolati occidentali, e ora si farà ancora più complicato con la decisione europea di rompere l’accordo sui visti express del 2007.

“Ora sono bloccata in Russia a guardare [l’impatto di] tutte queste notizie che si riflettono su me stessa”, si lamenta. Il veto europeo sui visti turistici per i russi non sembra avere un grande impatto sulla maggioranza della popolazione. Secondo un sondaggio della Public Opinion Foundation, solo il 14% dei russi è andato in vacanza all’estero negli ultimi cinque anni. Nei 12 mesi precedenti lo scorso agosto, solo il 2% dei cittadini della nazione slava aveva viaggiato fuori dai suoi confini. Il 69% dei russi non ha mai lasciato il proprio Paese.

Secondo i dati dell’amministrazione di frontiera russa, le prime tre destinazioni nel 2022 erano il territorio caucasico non riconosciuto a livello internazionale dell’Abkhazia, seguito da Turchia ed Egitto. Queste ultime due destinazioni alberghiere e balneari hanno visto le loro prenotazioni russe crollare quest’estate della metà rispetto alla precedente.