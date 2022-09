Mentre la Argentina è ancora sotto choc per il tentato omicidio della vice presindete del Paese, è stata tratta in arresto la donna di 23 anni che appare in un video con l’aggressore il giorno dell’attentato.

La polizia federale argentina ha arrestato questa domenica notte a Buenos Aires la compagna dell’uomo accusato di aver tentato di uccidere giovedì scorso con una pistola la vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, per ordine del giudice Maria Eugenia Capuchetti, che sta indagando sul tentativo di omicidio, e ha decretato la segretezza del sommario, informate fonti giudiziarie.

La giustizia argentina ritiene che l’aggressore non abbia agito da solo

Secondo l’agenzia di stampa Télam, agenti del Dipartimento dell’Unità investigativa antiterrorismo hanno arrestato Brenda Elizabeth Uliarte, 23 anni, alla stazione Ferrocarril San Martín di Palermo, nella capitale argentina. L’indagine della polizia ha stabilito che il compagno di Fernando Andrés Sabag Montiel, accusato di “qualificato tentato omicidio” del presidente, era con lui il giorno dell’aggressione e ha mentito affermando di non averlo visto nelle 48 ore precedenti.

Dopo aver analizzato le registrazioni della giornata di giovedì effettuate dalle telecamere di sicurezza, gli inquirenti hanno verificato che la donna fosse stata in compagnia di Sabag Montiel. L’ipotesi che ora la polizia e la giustizia argentine gestiscono è che l’aggressore non abbia agito da solo. La compagna di Sabag Montiel aveva dichiarato ai media che conviveva da un mese con lui, che non sapeva che avesse un’arma e che non gli aveva mai parlato di Cristina Kirchner.

“La verità è che non ricordo alcuna menzione del vicepresidente. Si è lamentato del dollaro e dell’economia, come tutti gli altri”, ha detto alla rete televisiva Telefe. “Ho molta paura perché tolgono la possibilità di lavorare e anche perché ci incolpano per qualcosa che non abbiamo fatto”, ha assicurato davanti alle telecamere. Ha anche affermato di aver saputo dell’aggressione alla televisione e di essere rimasta “perplessa” dopo l’arresto del suo compagno, che ha definito “un brav’uomo” e un “lavoratore”.

La donna ha poi negato di aver visto la pistola usata dal suo ragazzo giovedì e ha affermato di non sapere nulla dei cento proiettili trovati durante la perquisizione della sua casa. L’avvocato di Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, aveva sostenuto ore prima dell’arresto di Brenda Uliarte la stessa ipotesi che l’aggressione non fosse opera del solo principale sospettato. L’avvocato ha assicurato che il tentativo di omicidio era preparato e che altre persone conoscevano le intenzioni dell’aggressore, anche se non ha indicato nessuno in particolare.

L’avvocato della Kirchner: “Posso anticipare che ci sono più persone coinvolte”

“Posso anticipare che ci sono più persone coinvolte”, ha insistito Dalbón, che ha precisato che non si tratta di “gente pubblica, sono come questo ragazzo”, riferendosi all’uomo accusato dell’aggressione al vice argentino di 69 anni. presidente, che è risultato illeso e non se ne è nemmeno accorto. Dalbón ha anche criticato il fatto che il cellulare dell’indagato abbia subito, già nelle mani degli inquirenti, un danno che a quanto pare impedisce l’accesso alle informazioni in esso contenute.

“È incredibile che in questo caso commettano errori e perdano dati importanti come quelli che emergono dal telefono di un assassino”, ha affermato l’avvocato, annunciando che presenterà una denuncia per negligenza. L’avvocato ha alluso all’annuncio fatto sabato da fonti giudiziarie, che hanno riferito che il telefono di Sabag Montiel potrebbe essere stato bloccato a causa dei tentativi della polizia di estrarre le informazioni in esso contenute, quindi l’indagine potrebbe aver perso il codice chiave delle prove.

Il tentativo di omicidio è avvenuto quando Kirchner stava firmando autografi e salutando i suoi seguaci giovedì sera a poca distanza da casa sua, nel ricco quartiere Recoleta di Buenos Aires, dove centinaia di manifestanti si sono radunati per giorni per sostenerla nel bel mezzo di un processo a suo carico per presunta corruzione per la quale potrebbe essere condannata fino a 12 anni di reclusione.

Sebbene l’aggressore abbia puntato la pistola alla testa del vicepresidente e premuto il grilletto due volte, la pistola non ha funzionato nonostante avesse cinque proiettili nel caricatore. Sabag Montiel non aveva respinto il carrello della pistola semiautomatica Bersa 380 che trasportava, ma gli inquirenti non sanno se si sia trattato di un errore o se non avesse davvero intenzione di uccidere Cristina Kirchner. Avvertiti dai manifestanti, che hanno aiutato a sottomettere l’aggressore, le guardie del corpo del vicepresidente l’hanno protetta e sottomesso l’uomo, le cui motivazioni sono ancora sconosciute.

Questo sospetto ha rifiutato di testimoniare e ha accettato solo un avvocato nominato dal tribunale. Sabag Montiel, nato in Brasile da madre argentina e padre cileno 35 anni fa, aveva precedenti per possesso di coltello. Il 17 marzo 2021 è stato arrestato per guida di un’auto senza targa e per aver portato un grosso coltello. Indossava anche tatuaggi di odio, di ideologia nazista, idee che ha riprodotto sui social network.