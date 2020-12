“Covid” è la parola più utilizzata dai media italiani, mentre “Lockdown” è la parola dell’anno per il dizionario Oxford. Ma quali sono state le ricerche effettuate dagli italiani su Google, il motore di ricerca per eccellenza?

A rivelarle è proprio il motore di ricerca attraverso la diffusione delle liste di “Un Anno di Ricerche”. Quelle riportate da Google non sono però le chiavi di ricerca più utilizzate in assoluto, ma quelle che hanno registrato, in un periodo prolungato, un aumento rispetto al 2019.

La parola più ricercata su Google è “Coronavirus”

In cima alle liste di diverse categorie, c’era da aspettarselo, troviamo la pandemia. Anche qui “Coronavirus” è la parola che ha dominato le ricerche su Google nel 2020. Al secondo posto, un altro argomento che è stato in cima anche alle notizie sui media del nostro Paese, le “elezioni USA“. Lo scontro Trump – Biden è l’unico argomento che è stato in grado di inserirsi in una top 5 dedicata al Covid, nelle sue diverse “sfaccettature”.

Al quarto e quinto posto, infatti, troviamo due ricerche legate all’istruzione in questo periodo di Pandemia: “Classroom” e “Weschool“, i due servizi di maggior utilizzo per la DAD. Infine, al quinto posto nella top 5 delle ricerche su Google, troviamo “Nuovo Dpcm“.

Gli utenti quest’anno hanno avuto diversi dubbi sul significato delle parole. Da “congiunti” a “Dpcm“, da “pandemia” e “Mes“, le ricerche su Google sono state segnate, anche in questo caso, dall’epidemia da Covid-19. A questi si aggiungo anche una lista di perché: “Perché si chiama Coronavirus” e “Perché si volta al Referendum” sono solo alcune delle domande poste dagli utenti al motore di ricerca.

Gli italiani hanno cercato in rete informazioni su vari personaggi famosi

Google ha registrato, da parte degli utenti, anche un grande interesse per le figure del mondo della politica, dello spettacolo e dello sport. Tra i più ricercati troviamo: Alex Zanardi, Donald Trump, Joe Biden, il nostro premier Giuseppe Conte e Silvia Romano. Nel 2020, inoltre, ci hanno anche lasciato alcune figure di spicco, alle quali sono state “dedicate” diverse ricerche su Google: Maradona, Kobe Bryant, Ezio Bosso, Ennio Morricone, Sean Connery e Gigi Proietti.

Tantissime le ricerche su Google dedicate alla cucina e al beauty homemade

Oltre a fare ricerche sui personaggi e chiedere il significato di alcuni termini, gli utenti si sono rivolti a Google per comprendere l’utilizzo di alcuni strumenti e per dedicarsi alla cucina e al beauty fai da te. Tra le ricerche spiccano infatti: come fare il pane, le mascherine, la pizza, l’amuchina, le maschere per i capelli e gli scrub. Gli italiani, inoltre, hanno confermato la loro grande attenzione per il calcio, facendo registrare un enorme quantità di ricerche per “Campionato Serie A”, e per il “Festival di Sanremo”, che nel 2021 si svolgerà, causa pandemia, dal 2 al 6 marzo.