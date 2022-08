By

Leandro Paredes vuole solo la Juventus, la Juventus vuole Leandro Paredes, la trattativa prosegue con questa unica certezza in mezzo alle tante difficoltà dei bianconeri che hanno urgenza di chiudere qualche operazione in uscita prima di poter tesserare il centrocampista argentino.



Dopo il mancato trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United i bianconeri stanno trovando delle difficoltà nell’ingaggiare Leandro Paredes, calciatore con il quale la Juventus ha un accordo ormai da settimane.

Maurizio Arrivabene ha bisogno di sistemare il bilancio prima di piazzare l’offensiva decisiva per l’argentino ed il principale candidato all’uscita rimane Rabiot, ormai fuori dal progetto tecnico di Allegri dopo tante annate deludenti.

La trattativa con l’entourage dell’argentino proseguirà nei prossimi giorni con Paredes che ormai vede soltanto il bianconero nel proprio futuro.

Juve-Paredes, la trattativa continua

Cominciano ad essere tanti i messaggi mandati dal centrocampista del Paris Saint Germain alla Juventus, Paredes ha deciso di cambiare procuratore affidandosi allo stesso entourage dell’amico Angel Di Maria, appena arrivato proprio alla Juventus



Segnale importante da parte di Paredes che nella giornata di lunedì aveva anche postato tramite i propri canali social un video di compimenti a Di Maria per il suo primo gol con la maglia della Juventus.

Il club torinese proverà fino all’ultimo a liberare un posto nella propria rosa per poter arrivare al classe ’94 che rimane un desiderio di Allegri, pronto ad affidargli le chiavi del proprio centrocampo insieme a Paul Pogba.

Nel frattempo Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini sono pronti a chiudere la trattativa per Memphis Depay con il Barcellona, l’olandese è ormai vicinissimo a vestire i colori bianconeri e la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Dopo aver vinto il match d’esordio contro il Sassuolo, la Juventus scenderà in campo domani sera nella difficile trasferta di Marassi contro una Sampdoria ancora a zero punti dopo la sconfitta contro l‘Atalanta nella prima giornata.

Oggi Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa e svelerà qualche piccola anticipazione sulla formazione che scenderà in campo nella seconda giornata di campionato, probabile un esordio da titolare per il nuovo arrivato Filip Kostic che dovrebbe sostituire l’infortunato Angel Di Maria.

Giornate calde sul fronte Juventus, i bianconeri hanno l’obbligo di rispondere subito alla vittoria dell’Inter con la certezza che oggi una tra Atalanta e Milan fermerà la propria corsa (scontro diretto oggi al Gewiss Stadium alle 18.30).

Allegri spera di avere la squadra al completo sabato quando allo Stadium arriverà la Roma di Paulo Dybala.