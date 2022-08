Domenico Acerenza d’oro nella 10 Km di Ostia, settimo Paltrinieri!

Con un sorpasso incredibile negli ultimi metri Domenico Acerenza conquista la medaglia d’oro tra le onde di Ostia in una 10 km emozionante dove delude Gregorio Paltrinieri che finisce soltanto in settima posizione



In una giornata difficile per Gregorio Paltrinieri ci pensa Domenico Acerenza a regalare l’ennesima gioia allo sport italiano conquistando un oro che lo ripaga dei tanti sacrifici fatti negli ultimi mesi.

Grande festa per il nuotatore italiano che esce così dall’ombra di Greg in una giornata indimenticabile caratterizzata da un’accelerazione da brividi negli ultimi metri finali.

Acerenza sul tetto d’Europa, settimo Paltrinieri

Sale sul tetto d’Europa Domenico Acerenza nella 10 km in acque libere, secondo e terzo posto per la Francia con Olivier e Logan Fontaine.

Prova sontuosa da parte del nuotatore italiano che chiude la gara con il tempo di 1:50:33.6 dando quasi 4 secondi netti di stacco al secondo classificato, 5 netti al terzo.

Gara difficile ad Ostia in un mare dalle condizioni proibitive che rende difficile il compito degli atleti, che faticano a tenere la giusta rotta fin dall’inizio.

Parte benissimo l’ungherese David Betlehem che guadagna molti metri con una grande accelerazione iniziale subendo però un vistoso calo nella seconda metà di gara.

Paltrinieri prova a spingere ma non trova mai il ritmo giusto ed alla fine cede di fronte allo strapotere del compagno di squadra ed amico Acerenza che mette la freccia e stacca il connazionale.

I due francesi provano a stare dietro all’azzurro che però nell‘ultimo chilometro sembra praticamente imprendibile, accelerazione definitiva ed una vittoria che vale tanto per l’Italia e per lui che si prende la rivincita dopo aver subito qualche critica di troppo nelle ultime settimane.

Impressionante la progressione del nostro Mimmo che sorpassa entrambi i francesi con grande facilità tanto prova di grande talento e di una condizione fisica finalmente ottimale.

Applausi a scena aperta per Acerenza che abbraccia Paltrinieri e si lascia andare ad un urlo liberatorio al termine di una gara combattutissima.

Anche nella 10 km dunque l’Italia conquista una preziosa medaglia d’oro dimostrando di avere anche in Acerenza un elemento fondamentale e pronto per lottare ai massimi obiettivi.

Nel pomeriggio i riflettori saranno puntati sulla staffetta mista, ancora in dubbio per le difficili condizioni ambientali, in cui l’Italia si affiderà a Taddeucci, Gabrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri che dovrà riscattarsi dopo la brutta prestazione fornita oggi nella 10 Km (settima posizione per Greg):