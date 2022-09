Elisabetta II: chi c’era accanto alla regina nelle sue ultime ore di vita

Elisabetta II: ecco tutte le persone che hanno attorniato la sovrana d’Inghilterra nel corso delle sue ultime ore di vita.

La morte della Regina Elisabetta II d’Inghilterra ha sconvolto il Regno Unito e il mondo intero. La sovrana, amatissima dai suoi sudditi, è stato simbolo e volto di un’era che, con lei, si conclude e che lascia spazio al regno di Carlo, che – a quasi 74 anni – diventa re della sua nazione. Solo il primogenito della sovrana, insieme alla sorella Anna, sono riusciti a stare accanto alla madre durante le ore del trapasso.

Morte Regina Elisabetta II: chi c’era al suo capezzale

Solo Carlo e Anna sono riusciti a dare l’ultimo saluto alla loro amata madre, la Regina Elisabetta II d’Inghilterra.

I due fratelli, infatti, erano già in Scozia, pertanto non hanno impiegato molto tempo per raggiungere la sovrana e starle accanto, al suo capezzale, durante le sue ultime ore di vita.

La monarca si è spenta alla veneranda età di 96 anni nel castello di Balmoral, sito in Scozia. Alla notizia del decesso della regnante, i sudditi si sono riversati per le strade di Londra e, in particolare, fuori Buckingham Palace, per dare il proprio ultimo saluto alla regina, con gli occhi pieni di lacrime, sullo sfondo dell’inno nazionale.

Il futuro dell’Inghilterra: Carlo III è il nuovo re

I funerali della sovrana si terranno tra dieci giorni. Un evento che permetterà a tutti di dare l’ultimo addio alla sovrana.

Come riferito dai media inglesi, la morte delle regina è giunta rapidamente, tanto da non dare il tempo materiale, ai restanti familiari, per giungere sul posto e starle vicino nelle sue ultime ore di vita.

Andrea ed Edoardo, altri due figli della regina, non sono riusciti, infatti, ad arrivare in tempo, in quanto erano a Londra.

Il resto della famiglia, tra cui William, nonché la moglie di Edoardo, Sophie, sono giunti a Balmoral alle 16.

Carlo, prima di tutti, è giunto al castello con un elicottero partito da Windsor. Dopo poco, è arrivata Camilla, moglie di Carlo, che è riuscita ad unirsi ai due fratelli, in quanto trascorreva qualche giorno nella residenza di Birkhall.

Dopo la morte della madre, Carlo – nuovo re d’Inghilterra – dovrà portare avanti una serie di impegni istituzionali e affrontare tematiche che riguardano il proprio paese.