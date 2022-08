Paredes è della Juventus, ecco l’ufficialità!

E’ arrivato qualche ora fa il comunicato ufficiale della Juventus che ha annunciato l’acquisto di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain, il calciatore argentino arriva a Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro complessivi



Finisce la lunga telenovela estiva con Leandro Paredes che diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus.

Il classe ’94 ha già svolto in mattinata le visite mediche a Parigi ed è atteso a Torino in serata, probabile un suo ingresso all’Allianz Stadium per sostenere i nuovi compagni di squadra nel match contro lo Spezia.

Dopo Bremer, Gatti, Di Maria, Pogba, Kostic e Milik dunque la dirigenza bianconera regala ad Allegri il centrocampista tanto richiesto completando il puzzle e creando una rosa che, sulla carta, sembra finalmente competitiva per lo scudetto insieme a Milan ed Inter.

Fondamentale per la riuscita della trattativa è stata la volontà di Paredes che ha spinto fortemente per raggiungere Di Maria in bianconero e rilanciare la propria carriera nel centrocampo di Massimiliano Allegri.





Paredes alla Juventus, c’è l’ufficialità!

I tifosi bianconeri possono esultare, la squadra ha finalmente un regista basso che manca dall’addio di Miralem Pjanic.

Sarà compito ora di Leandro Paredes dare geometrie ad una squadra che fatica tremendamente a creare occasioni da gol.

Ora la Juventus aspetta il ritorno di Paul Pogba per completare finalmente un centrocampo che esce decisamente rinforzato da questo calciomercato estivo.

I bianconeri ora hanno l’obbligo di alzare l’asticella e tornare a competere per lo scudetto insieme a Milan ed Inter.

Leandro Paredes torna dunque in Italia dopo le esperienze vissute con le maglie di Chievo, Empoli e Roma, ora per il calciatore argentino la possibilità di mettersi in mostra definitivamente alla guida di un centrocampo dove sarà il faro assoluto della squadra.

Il classe ’94 e Angel Di Maria torneranno a Parigi già martedì quando proveranno a regalare un dispiacere ai suoi vecchi compagni di squadra nel big match in programma al Parco dei Principi tra i campioni di Francia e la Juventus.

Ora per Massimiliano Allegri l’obiettivo è quello di conquistare i tre punti nella sfida di stasera contro lo Spezia, da domani il tecnico livornese avrà a disposizione anche il regista argentino che potrebbe esordire domenica nella delicata sfida del Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Il puzzle è completo, la Juventus ora ha l’obbligo di lottare fino alla fine per lo scudetto.