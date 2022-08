“Non è lei la causa del divorzio”, clamoroso scoop: parlano gli amici di Noemi Bocchi

By

Ancora aperta la questione di chi sia la colpa della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: tutti puntano il dito contro la giovane Noemi Bocchi, ma i suoi amici non sono per niente d’accordo. Ecco cosa hanno dichiarato, le affermazioni che cambiano le carte in tavola.

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sulla bocca di tutti: una notizia che ha sconvolto in parecchi, inaspettata soprattutto dopo vent’anni di relazione che nessuno pensava potesse finire.

Una delle “protagoniste” di questa vicenda è una giovane romana, Noemi Bocchi, che si dice sia la nuova fiamma del Pupone. In molti l’hanno accusata di essere la causa della separazione tra i due vip, ma i suoi amici non la pensano per niente così. Ecco cosa hanno dichiarato.

Totti-Blasi: parlano gli amici di Noemi Bocchi e affermano “Non è la causa del divorzio”

Lo scorso febbraio, quando cominciarono a girare le voci di una crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, uscì fuori su tutte le riviste di gossip il nome di Noemi Bocchi, una giovane ragazza romana che si diceva fosse la nuova fiamma dell’ex calciatore.

Dopo che poi le voci della crisi si sono concretizzate, dopo l’annuncio della Blasi e di Totti sulla loro separazione ufficiale, Noemi è stata subito additata come la causa del loro divorzio.

Il comportamento del Pupone di quest’estate, inoltre, ha contribuito ad alimentare le voci: l’ex campione, infatti, ha fatto spesso visita alla giovane romana al Circeo, dove lei aveva preso casa per le vacanze, poco lontano da Sabaudia dove lui alloggiava nella sua mega villa.

Ma ora parlano gli amici di Noemi, che al settimanale DiPiù hanno rilasciato alcune dichiarazioni in difesa della donna, che secondo loro non sarebbe la causa della separazione.

Secondo loro, Noemi non si considera la causa di tutto, anzi lei vorrebbe uscire allo scoperto con la sua relazione ma Totti non vorrebbe ancora, per motivi di riservatezza. Gli amici della ragazza affermano che tra i due c’è qualcosa di più di un flirt, una storia importante che potrebbe avere un futuro.

Insomma, secondo quest’altra versione, Noemi sarebbe arrivata dopo la crisi tra Ilary e Francesco, di cui i motivi sarebbero altri. Sarà vero? Al momento la verità assoluta non è possibile estrapolarla, ma gli indizi vari possono dare una pista.

Gli amici di Totti difendono il Pupone, non se la sente di uscire allo scoperto

Anche le persone vicine a Francesco Totti hanno parlato sempre a DiPiù di quello che pensa l’ex campione della A.S.Roma, che si trova in un momento di estrema difficoltà.

L’attesa per il divorzio ufficiale, tutte le cose a cui pensare per tutelare la propria famiglia, sicuramente non hanno donato molta serenità a Francesco quest’estate.

Le pratiche legali inizieranno tra poche settimane e di certo l’ex calciatore non ha tempo per pensare al gossip, proprio come confermano anche i suoi amici più cari.

Infatti, Francesco secondo loro non se la sente ancora di affrontare alla luce del sole una nuova relazione con Noemi, soprattutto perché il confronto legale con Ilary Blasi è alle porte.

I due dovranno incontrarsi per accordare su come dividere il loro patrimonio milionario, le proprietà e le molteplici società cointestate. Di certo queste sono le priorità: una volta liberata la mente da questo, sicuramente Totti saprà come tornare pian piano a vivere serenamente la sua vita privata.