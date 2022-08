“È finita”, Beatrice ed Eugenia di York col cuore a pezzi: l’ultima batosta da zio Carlo

Tutto sta cambiando ed entrano in scena Beatrice ed Eugenia di York per la prima volta, pregando lo zio Carlo di fare qualcosa per loro. Una situazione che pone Carlo e la Regina Elisabetta dinanzi ad una scelta difficile, in un momento dove ogni movimento potrebbe portare allo “scacco matto”.

Il mondo dei Reali inglesi sta cambiando completamente e la Regina Elisabetta si trova dinanzi ad un grave problema. Per questo motivo Beatrice ed Eugenia di York – figlie del Principe Andrea – hanno deciso di mettere il loro cuore spezzato nelle mani dello zio Carlo chiedendo aiuto, per la prima volta.

Regina Elisabetta a Balmoral: chi fa le sue veci?

Gli anni passano e anche la sovrana più longeva di tutti i tempi deve fermarsi un attimo. La Regina Elisabetta si trova nella residenza di Balmoral in Scozia per trascorrere – come ogni anno – le sue vacanze estive.

Purtroppo, i suoi “problemi di mobilità” hanno costretto i medici a dare l’ordine di riposo e di non partecipare agli eventi segnati in agenda. Per la prima volta nella storia, infatti, dopo la celebrazione del nuovo Primo Ministro inglese si andrà direttamente in Scozia per il giuramento dinanzi alla Sovrana Inglese.

Come abbiamo accennato, il mondo sta cambiando e anche i Reali inglesi devono adattarsi al decorso naturale. Il Principe Carlo sta facendo le veci della madre che, seppur non malata, deve riposare e non può stare ore in piedi come una volta.

Lo attestano i media inglesi citando fonti reali, confermando che ora il primogenito della famiglia Reale inglese sta svolgendo mansioni differenti ed è lui a prendere parte di determinati eventi. Per questo motivo le nipoti Beatrice ed Eugenia di York hanno bussato alla porta dello zio, chiedendo aiuto.

Beatrice ed Eugenia di York pregano zio Carlo

Per capire bene che cosa sta succedendo dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Il Duca di York Andrea è stato costretto a ritirarsi dopo lo scandalo Epstein. Una delle vittime del finanziere ha accusato direttamente Andrea, per aver intrattenuto dei rapporti intimi quando la ragazza era ancora minorenne.

Oggi 39enne, l’americana ha raccontato che Epstein l’avrebbe “venduta” a uomini facoltosi diversi tra cui anche il Principe Andrea. Quest’ultimo ha rilasciato una intervista alla BBC, ma i media e i sudditi hanno sotterrato la sua persona e la sua immagine. Per questo motivo, la Regina Elisabetta ha dovuto prendere una decisione netta sul suo figlio – dicono – preferito.

La Sovrana ha sottratto al Duca di York tutti i titoli militari e la presidenza nelle varie associazioni.

Il Daily Mail ha riportato alcune indiscrezioni molto interessanti, raccontando che il Principe Andrea ha passato 3 giorni in Scozia dalla madre per parlare del suo futuro. È stato in quel momento che Beatrice ed Eugenia – le figlie – hanno bussato alla porta dello zio Carlo pregandolo letteralmente di restituirgli i ruoli istituzionali per farlo tornare ad una vita normale.

Andrea ha cercato di convincere la Sovrana e madre a credere nuovamente in lui, mentre le figlie hanno parlato con lo zio spiegando che sarebbe meglio per tutti rimettere le cose a posto. Secondo il tabloid inglese, il Principe Carlo avrebbe negato l’aiuto alle nipoti, rispondendo che non ci sarà mai alcuna possibilità di restituire ad Andrea il suo ruolo.

Un insider ha raccontato che Andrea sta cercando di fare qualcosa della sua vita, per questo motivo si è recato dalla madre per riavere quella vecchia indietro. Le figlie sono sempre state accanto al padre e hanno voluto chiedere aiuto allo zio. Purtroppo il gesto non è stato accolto da Carlo, rimandando le nipoti a casa a mani vuote.

A seguito dell’ennesimo scandalo, la famiglia Reale è compatta e inflessibile.